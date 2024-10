Arlette Rujel se convierte en la 'Diosa del arroz' en desfile de traje típico en el Miss Grand International 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La peruana Arlette Rujel se encuentra en Tailandia buscando ser la próxima Miss Grand International 2024. Desde inicio del mes, la modelo ha estado en diferentes actividades esperando ser la sucesora de Luciana Fuster.

Como previa al evento central, este domingo 20 de octubre se llevó a cabo la pasarela de trajes típicos en la que las participantes lucen sus vestuarios representativos de cada país. En esta ocasión, Rujel salió al frente mostrando un look inspirado en el arroz.

Con un corsé y un tocado en tonalidades verdes y amarillas, Arlette desfiló el trabajo del diseñador Beto Pinedo. A través de las redes sociales compartieron su pasarela. "Así lució nuestra bella Miss Grand Perú Arlette Rujel durante el desfile de trajes típicos en Miss Grand International. El traje está inspirado en la Diosa del arroz, una creación de Beto Pinedo", se lee en el post.

No obstante, muchos usuarios no se mostraron contentos con el vestuario ya que criticaron la sencillez en comparación a las ediciones anteriores, no obstante, destacaron el desenvolvimiento de la representante peruana en el Miss Grand International 2024.

¿Cuándo es el Miss Grand International 2024?

El evento se llevará a cabo el 25 de octubre. Para seguir el Miss Grand International en vivo podrás verlo a través del canal oficial de YouTube del certamen, Grand TV, y su página de Facebook oficial.

¿Quién es Arlette Rujel?

Arlette Rujel, flamante Miss Grand Perú 2024, es una figura reconocida en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza. Nacida el 1 de septiembre de 1999 en el Callao, desde muy joven ha forjado una exitosa carrera como modelo profesional, presentadora de eventos y también como instructora en su propia academia de modelaje.

Su amor por los concursos de belleza la llevó a competir en múltiples certámenes, acumulando coronas a lo largo de los años. En 2016, fue primera finalista en la primera edición del Miss Teen Model Internacional. Cuatro años después, compartió la corona del Miss Callao con Pierinna Patiño y también compitió en el Miss Perú de ese mismo año.

En mayo de 2022, Arlette se coronó Reina Hispanoamericana Perú, logrando representar al país en la competencia internacional de marzo de 2023, donde hizo historia al convertirse en la primera peruana en obtener ese título internacional.

Podcast recomendado Conexión, conversó con Tatiana Calmell, Miss Perú 2024 sobre sus expectativas de representar al Perú en el Miss Universo que se realizará en noviembre en México. Tatiana, modelo y actriz, dijo que toma con responsabilidad su elección, qué pondrá todo su esfuerzo por cumplir un buen papel, que se preparará muchos más y qué desde su posición tratará de ayudar a los que lo necesiten. Leer más Conexión | programa Miss Perú 2024, Tatiana Calmell en Conexión