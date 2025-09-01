Flavia López se convierte en Miss Grand Perú 2025 y representará al país en Tailandia

La modelo limeña representará al país en el certamen internacional que se celebrará en octubre en Tailandia.

Llegó la gran noche. Este domingo, en el histórico Teatro Segura, Flavia López (Lima Centro) fue coronada como Miss Grand Perú 2025, tomando la posta de Arlette Rujel. La flamante reina será la encargada de llevar la banda nacional al certamen internacional que se realizará el próximo 18 de octubre en Tailandia.

Flavia llegaba como favorita. En la ceremonia preliminar del miércoles se llevó tres reconocimientos especiales: Grand Silueta, Grand Sonrisa y el Reto Crowned by Vizzano. En la gala final mantuvo el mismo nivel de imponencia desde el inicio, destacando entre las 17 candidatas durante cada ronda.

Una gala de lujo

La velada arrancó con la presentación de las 17 candidatas, quienes desfilaron ante un jurado encabezado por Jessica Newton, presidenta de Miss Perú, y conformado por reinas anteriores del Miss Grand Perú como Maricielo Gamarra (2020), Andrea Moberg (2018), Janet Leyva (2017) y la anterior soberana, Arlette Rujel.

El primer filtro llegó tras el desfile en traje de baño, con el anuncio del Top 8: Naomi Vigil (Tumbes), Claudia Meza (La Libertad), Mariana Zabarain (Perú USA), Zuliet Seminario (Arequipa), Malú Zegarra (Moquegua), Flavia López (Lima Centro), Natalie Mora (Lambayeque) y Camila Rospigliosi (Lima Oeste).

El Top 5 y el mensaje por la paz

Las ocho clasificadas volvieron al escenario en impactantes vestidos dorados con pedrería y transparencias, antes de que se anunciara al Top 5: Mariana Zabarain (Perú USA), Zuliet Seminario (Arequipa), Flavia López (Lima Centro), Malú Zegarra (Moquegua) y Claudia Meza (La Libertad).

Cada una de las finalistas compartió un mensaje inspirado en la paz. Mariana Zabarain subrayó que la paz es una elección diaria que debe sostenerse en la justicia y el respeto. Desde otra perspectiva, Zuliet Seminario llamó a sembrar esperanza en medio de la violencia que atraviesan muchos países.

Por su parte, Flavia López recordó que la paz no depende únicamente de tratados, sino de la práctica constante de la empatía, el diálogo y la tolerancia. En una línea más emotiva, Malú Zegarra citó a la Madre Teresa para destacar que la paz puede empezar con un gesto tan sencillo como una sonrisa. Finalmente, Claudia Meza cerró con una reflexión hacia el futuro: afirmó que la paz es el mejor legado que se puede construir para las próximas generaciones.

Y la corona fue para…

Cerca del final de la gala, con un radiante vestido plateado, Arlette Rujel se despidió del título: “Esta corona es una prueba del éxito. Gracias infinitas a quienes me apoyaron, incluso sin conocerme. Los sueños no tienen fecha de expiración; con esfuerzo y dedicación, todo se puede hacer realidad”, señaló con lágrimas en los ojos antes de presentarse por última vez como Miss Grand Perú.

El cuadro final dejó como cuarta finalista a Claudia Meza, tercera a Malú Zegarra y segunda a Mariana Zabarain. La tensión llegó a su punto máximo cuando Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, anunció que la nueva reina era Flavia López, mientras que Zuliet Seminario, quedó como primera finalista.

Flavia se convirtió así en la décima peruana en obtener el título de Miss Grand Perú, sumándose a una tradición destacada de reinas de belleza en el país. En noviembre representará al Perú en el certamen internacional en Tailandia, donde buscará conquistar una corona que ya brilló dos veces en manos peruanas: con Luciana Fuster en 2023 y con María José Lora en 2017.

Mira la gala final del Miss Grand Perú 2025 a continuación...

