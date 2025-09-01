Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Flavia López se convierte en Miss Grand Perú 2025 y representará al país en Tailandia

Flavia López, representante de Lima Centro, se alzó con la corona del Miss Grand Perú 2025.
Flavia López, representante de Lima Centro, se alzó con la corona del Miss Grand Perú 2025. | Fuente: YouTube: @missperuofficial
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La modelo limeña representará al país en el certamen internacional que se celebrará en octubre en Tailandia.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Llegó la gran noche. Este domingo, en el histórico Teatro Segura, Flavia López (Lima Centro) fue coronada como Miss Grand Perú 2025, tomando la posta de Arlette Rujel. La flamante reina será la encargada de llevar la banda nacional al certamen internacional que se realizará el próximo 18 de octubre en Tailandia.

Flavia llegaba como favorita. En la ceremonia preliminar del miércoles se llevó tres reconocimientos especiales: Grand Silueta, Grand Sonrisa y el Reto Crowned by Vizzano. En la gala final mantuvo el mismo nivel de imponencia desde el inicio, destacando entre las 17 candidatas durante cada ronda.

Una gala de lujo

La velada arrancó con la presentación de las 17 candidatas, quienes desfilaron ante un jurado encabezado por Jessica Newton, presidenta de Miss Perú, y conformado por reinas anteriores del Miss Grand Perú como Maricielo Gamarra (2020), Andrea Moberg (2018), Janet Leyva (2017) y la anterior soberana, Arlette Rujel.

El primer filtro llegó tras el desfile en traje de baño, con el anuncio del Top 8: Naomi Vigil (Tumbes), Claudia Meza (La Libertad), Mariana Zabarain (Perú USA), Zuliet Seminario (Arequipa), Malú Zegarra (Moquegua), Flavia López (Lima Centro), Natalie Mora (Lambayeque) y Camila Rospigliosi (Lima Oeste).

El Top 5 y el mensaje por la paz

Las ocho clasificadas volvieron al escenario en impactantes vestidos dorados con pedrería y transparencias, antes de que se anunciara al Top 5: Mariana Zabarain (Perú USA), Zuliet Seminario (Arequipa), Flavia López (Lima Centro), Malú Zegarra (Moquegua) y Claudia Meza (La Libertad).

Cada una de las finalistas compartió un mensaje inspirado en la paz. Mariana Zabarain subrayó que la paz es una elección diaria que debe sostenerse en la justicia y el respeto. Desde otra perspectiva, Zuliet Seminario llamó a sembrar esperanza en medio de la violencia que atraviesan muchos países.

Por su parte, Flavia López recordó que la paz no depende únicamente de tratados, sino de la práctica constante de la empatía, el diálogo y la tolerancia. En una línea más emotiva, Malú Zegarra citó a la Madre Teresa para destacar que la paz puede empezar con un gesto tan sencillo como una sonrisa. Finalmente, Claudia Meza cerró con una reflexión hacia el futuro: afirmó que la paz es el mejor legado que se puede construir para las próximas generaciones.

Y la corona fue para…

Cerca del final de la gala, con un radiante vestido plateado, Arlette Rujel se despidió del título: “Esta corona es una prueba del éxito. Gracias infinitas a quienes me apoyaron, incluso sin conocerme. Los sueños no tienen fecha de expiración; con esfuerzo y dedicación, todo se puede hacer realidad”, señaló con lágrimas en los ojos antes de presentarse por última vez como Miss Grand Perú.

El cuadro final dejó como cuarta finalista a Claudia Meza, tercera a Malú Zegarra y segunda a Mariana Zabarain. La tensión llegó a su punto máximo cuando Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, anunció que la nueva reina era Flavia López, mientras que Zuliet Seminario, quedó como primera finalista.

Flavia se convirtió así en la décima peruana en obtener el título de Miss Grand Perú, sumándose a una tradición destacada de reinas de belleza en el país. En noviembre representará al Perú en el certamen internacional en Tailandia, donde buscará conquistar una corona que ya brilló dos veces en manos peruanas: con Luciana Fuster en 2023 y con María José Lora en 2017.

Mira la gala final del Miss Grand Perú 2025 a continuación...

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Entendí esa referencia

EER+ 08 El documental de Britney Spears

Diego y Lucía comentan "Britney vs Spears", el documental de la Princesa del Pop. ¿Qué pasó realmente con la superestrella de la música? ¿Es realmente bueno el documental? Te guste o no el pop, es imposible ser indiferente con respecto a esta historia.
Entendí esa referencia
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Miss Grand Perú 2025 Miss Grand Perú

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA