Miss Grand Perú 2025: hora, candidatas y cómo ver en vivo la gala final con la conducción de Luciana Fuster

La gala final del certamen de belleza se celebrará este fin de semana, con la participación confirmada de la peruana Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, en la conducción.
La noche del miércoles se realizó la gala preliminar del Miss Grand Perú 2025, antes de la gran final programada para este domingo 31 de agosto. La ganadora tomará la posta de Arlette Rujel y representará al país en el Miss Grand International 2025, que se celebrará el 18 de octubre en Tailandia.
Perú es uno de los países con mejor desempeño en el certamen internacional. Luciana Fuster (2023) y María José Lora (2017) consiguieron la corona, mientras que Arlette Rujel alcanzó el Top 5 en 2024. Además, representantes nacionales han clasificado en el Top 20 en cuatro oportunidades.
¿Quién es la favorita del Miss Grand Perú 2025?
Tras la preliminar, Flavia López (Lima Centro) parte como favorita luego de llevarse tres reconocimientos especiales: Grand Silueta, Grand Sonrisa y el Reto Crowned by Vizzano.
Otras candidatas destacadas fueron:
- Zuliet Seminario Neyra (Arequipa) – Grand Beauty Face
- Claudia Meza (La Libertad) – Grand Fotogénica
- Mariana Zabarain (Perú USA) – Grand Elegancia
- Ángela Joya (Amazonas) – Mejor Piel
- Naomi Vigil (Tumbes) – Grand Pasarela
Las candidatas del Miss Grand Perú 2025
En total, 17 candidatas compiten por la corona:
- Angela Joya (Amazonas)
- Zuliet Seminario Neyra (Arequipa)
- Claudia Roncal (Callao)
- Ada Vílchez (Chiclayo)
- Astrid Castillo Jáuregui (Ica)
- Silvana Javier (Junín)
- Claudia Meza (La Libertad)
- Natalie Mora (Lambayeque)
- Brigit Suti (Lima)
- Flavia López (Lima Centro)
- Nicole Sensébé (Lima Región)
- Gianelli Guevara (Lima Norte)
- Camila Raspigliosi (Lima Oeste)
- Malú Zegarra Cornejo (Moquegua)
- Mariana Zabarain (Perú USA)
- Mariana Misad (Tacna)
- Naomi Vigil (Tumbes)
Premios especiales de la gala preliminar
- Grand Silueta: Flavia López (Lima Centro)
- Grand Beauty Face: Zuliet Seminario Neyra (Arequipa)
- Grand Fotogénica: Claudia Meza (La Libertad)
- Grand Elegancia: Mariana Zabarain (Perú USA)
- Grand Sonrisa: Flavia López (Lima Centro)
- Mejor Piel: Ángela Joya (Amazonas)
- Grand Pasarela: Naomi Vigil (Tumbes)
- Reto Crowned by Vizzano: Flavia López (Lima Centro)
Las ganadoras del Miss Grand Perú
- 2024 – Arlette Jatzury Rujel del Solar (Callao)
- 2023 – Luciana Fuster Guzmán (Callao)
- 2022 – Janet Leyva Rodríguez (Callao)
- 2021 – Samantha Batallanos Cortegana (Lima)
- 2020 – Maricielo Gamarra Alvarado (San Martín)
- 2019 – Camila Namie Escribens Castillo (Perú USA)
- 2018 – Andrea Moberg Tobies (Loreto)
- 2017 – María José Lora Loayza (Perú USA)
- 2016 – Prissila Stephany Howard Neira (Piura)
- 2015 – Alejandra Almonte Chávez (Ucayali)
- 2014 – Sophia Venero Falcón (Lima)
Las ganadoras del Miss Grand Intenational
- 2024 – Rachel Gupta (India, renunció) / Christine Opiaza (Filipinas, asumió)
- 2023 – Luciana Fuster (Perú)
- 2022 – Isabella Menin (Brasil)
- 2021 – Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Vietnam)
- 2020 – Abena Appiah (Estados Unidos)
- 2019 – Valentina Figuera (Venezuela)
- 2018 – Clara Sosa (Paraguay)
- 2017 – María José Lora (Perú)
- 2016 – Ariska Putri Pertiwi (Indonesia)
- 2015 – Anea García (República Dominicana, renunció) / Claire Elizabeth Parker (Australia, asumió)
- 2014 – Lees García (Cuba)
- 2013 – Janelee Chaparro (Puerto Rico)
¿Quién conducirá la gala final del Miss Grand Perú 2025?
Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, fue confirmada como la conductora de la ceremonia. La modelo peruana regresa al escenario dos años después de obtener la corona nacional y triunfar también en el concurso en Tailandia.
¿Cuándo y dónde ver la gala final del Miss Grand Perú 2025?
La gala final se realizará el domingo 31 de agosto en el Teatro Segura (Centro Histórico de Lima) desde las 8 p.m. La ceremonia se transmitirá en vivo a través del canal oficial de YouTube del Miss Grand Perú.