Miss Perú 2023: Alessia Rovegno y las ganadoras del certamen en los últimos 10 años

El Miss Perú 2023 coronará a su nueva representante este jueves 18 de mayo, cuando se elija a la nueva representante peruana al Miss Universo, que se realizará en diciembre en El Salvador. Son 18 las finalistas que se disputaran la corona, pero solo una de ellas reemplazará a Alessia Rovegno, quien es la vigente reina en el concurso.

A continuación, conoce a las últimas ganadoras del Miss Perú.

Alessia Rovegno (2022)

Alessia Rovegno Cayo es la actual Miss Perú. La modelo y cantante participó en el último Miss Universo realizado en Nueva Orleans, Estados Unidos, quedando en el top 16 de finalistas. La también sobrina de las actrices Fiorella y Stephanie Cayo compitió con otras 9 candidatas el 4 de junio de 2022 resultando vencedora.

Alessia Rovegno se coronó como Miss Perú 2022 | Fuente: Instagram (missperuofficial)

Yely Rivera (2021)

La arequipeña Yely Margoth Rivera Kroll fue la ganadora del certamen en el 2021. La modelo no logró clasificar entre las 16 mejores del Miss Universo de ese año.

Luego de entregar su corona a Alessia Rovegno, la exreina de belleza acusó a la organización de Jessica Newton de “tener sus preferencias” con algunas candidatas y de no haber recibido el apoyo necesario cuando participó en el Miss Universo en Israel.

Janick Maceta (2020)

Janick Maceta del Castillo fue la representante que más lejos llegó en el Miss Universo, quedando como segundo finalista de la edición 2020. Con Maceta, es la segunda vez que el Perú consigue quedar entre las cinco mejores del certamen de belleza desde que Gladys Zender ganó el título en 1957.

La ingeniera fue coronada en el Miss Perú 2020 convirtiéndose en la “reina del Bicentenario”.

Janick Maceta quedó como segunda finalista en el Miss Universo 2020 | Fuente: Instagram (missperuofficial)

Kelin Rivera (2019)

La arequipeña Kelin Rivera Krol clasificó en el Top 10 del Miss Universo logrando dicha ubicación para el Perú luego de 14 años. La modelo logró consagrarse como Miss Perú 2019 tras participar en tres oportunidades.

Anyella Grados (2019)

La modelo Anyella Grados había ganado el Miss Perú 2019, pero perdió la corona luego de que se publicara un video en el que aparece en estado de ebriedad saliendo de una discoteca en horas de la madrugada. Al conocer esto, Jessica Newton anunció la destitución de Grados dejando a Kelin Rivera como la nueva representante del Miss Universo.

La modelo fue destituida del certamen luego de difusión de video donde se le ve en estado etílico. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui

Romina Lozano (2018)

Romina Lozano Saldaña participó en el Miss Universo el 2018 donde fue eliminada en primera ronda no consiguiendo entrar en el top 20. La también panelista de Fox Sport consiguió coronarse en el Miss Perú 2018 representando a su natal Huánuco.

Prissila Howard (2017)

A diferencia de las anteriores, Prissila Howard Neira no concursó en el Miss Perú debido a que el evento no se llevó a cabo. Sin embargo, fue designada por Jessica Newton para representar al país en el Miss Universo 2017. La modelo no logró clasificar entre las 16 mejores del certamen.

Valeria Piazza (2016)

Valeria Piazza Vásquez fue coronada reina de belleza peruana en el 2016. La también presentadora de televisión logró estar entre las 12 finalistas del Miss Universo. Quedó eliminada tras colocarse el pareo durante el desfile de traje de baño.



Prissila Howard fue nombrada Miss Perú 2017 sin concursar | Fuente: Facebook (Prissila Howard)

Laura Spoya (2015)

Laura Spoya Solano participó en el Miss Universo del 2015 realizado en Las Vegas, en Estados Unidos, tras ser coronada Miss Perú. Sin embargo, no puedo quedar entre las 15 finalistas del certamen. Spoya es conocida por ser representante de diversas marcas y emprender ‘Seria’, una marca de productos de belleza.

Jimena Espinoza (2014)

Jimena Ruminí Espinoza Vecco fue coronada Miss Perú 2014 en medio de polémica, pues surgieron denuncias de fraude en su elección. También recibió críticas tras difundirse una fotografía suya mostrándose en topless. A pesar de ello, participó en el Miss Universo, pero no logró quedar entre las 15 mejores.

Jimena Espinoza y Cindy Mejía generaron polémicas tras su coronación | Fuente: Facebook Miss Perú

Cindy Mejía (2013)

Otra reina que generó polémica fue Cindy Mejía Santa María. La exmodelo fue cuestionada por su respuesta en el Miss Universo 2013 sobre qué haría si tuviera un hijo homosexual. “No me pasaría porque esas cosas se dan cuando falta el padre, cuando se sufre una violación, cuando se vive con la madre y hermanas”, dijo, generando el rechazo de la comunidad LGBTIQ+.