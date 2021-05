Jessica Newton acepta las disculpas de Maricielo Gamarra por incumplir las normas de sanidad. | Fuente: Composición

Después de que Maricielo Gamarra se disculpara con la organización del Miss Perú por haber asistido a una reunión social en plena pandemia y que Jessica Newton tomara la decisión de separarla del concurso, recibió una serie de ataques por parte de los seguidores de la modelo.

Por medio de sus redes sociales, la presidenta de este certamen le respondió a un fanático quien le preguntó sobre por qué no recogió la versión de Maricielo antes de “tomar una decisión tan drástica”.

“Prefiero enseñar a mis reinas a cumplir las normas y aceptar sus errores para aprender de ellos. Maricielo Gamarra no debió asistir a este lugar, así de claro. Que si fue a recoger a mi amiga, que si me grabaron de mala fe, que solo estaba parada, ¡las normas se deben cumplir y listo!”, escribió Jessica Newton.

Asimismo, recaló que no reintegrará a la participante y no representará al Perú en el Miss Grand International 2021, pero aceptó sus disculpas.

“Yo siempre perdono, acepto las disculpas y trato de ser justa, pero ¡las reglas hay que cumplirlas! Maricielo Gamarra entregará la banda antes de su viaje a Los Ángeles donde permanecerá más de tres meses estudiando inglés”, agregó.

Jessica Newton responde a sus seguidores sobre su decisión de retirar definitivamente a Maricielo Gamarra del Miss Perú. | Fuente: Captura de pantalla | Instagram Jessica Newton

La destitución de Maricielo Gamarra

La directora del Miss Perú habló fuerte y claro sobre la actitud de la reina de belleza y no dudó en pedirle que devuelva la corona por haber quebrado las normas de la organización Miss Perú y puesto en riesgo la salud del equipo.

Tal y como lo demostró en su cuenta de Instagram, llegaron a sus manos videos de Maricielo Gamarra asistiendo a un evento, situación que tildó de “irresponsable” porque quebró las normas de la organización del Miss Perú.

“Si una mujer de 25 años no sabe qué está bien o qué está mal y no ha escuchado que las normas de la organización y del país es que las reuniones sociales están prohibidas, esa mujer no merece ser un ejemplo nacional así que con mucha pena ella entregará su corona en los próximos días”, señaló bastante mortificada en un video publicado en sus redes sociales.

Jessica Newton también pidió a Maricielo Gamarra hacerse una prueba COVID para la tranquilidad del Miss Perú ya que estuvo reunida con el equipo de la organización.

