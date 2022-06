Jessica Newton respondió a las acusaciones de Yely Rivera, ex Miss Perú. | Fuente: Composición (Instagram)

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, decidió salir al frente para responder a las acusaciones que hiciera en su contra Yely Rivera, la ex reina de belleza que se llevó la corona en 2021 y dijo que la organización del certamen la abandonó durante su reinado.

En una serie de videoclips publicados en sus historias de Instagram, Newton calificó de "desafortunadas" las declaraciones que Rivera ofreció al programa de Magaly Medina, y luego pasó a aclarar algunos puntos que quien fuera la Miss Perú 2021 sostuvo en dicho espacio televisivo.

"Me guste o no, el jurado calificador es libre de elegiar a la reina que consideren ha alcanzado el mayor puntaje. Y yo lo respeto", puntualizó la organizadora del concurso.

En sus descargos, Jessica Newton precisó las razones por las que Yely Rivera no fue "comercializada" como reina, así como la polémica en torno a la compra de pasajes en avión al extranjero durante su reinado y el motivo por el cual no le puso la corona a Alessia Rovegno en la final del Miss Perú 2022.

Jessica Newton aseguró que respeta "la elección del jurado" en el certamen del Miss Perú. | Fuente: Instagram / Jessica Newton

Boletos perdidos



Si bien Yely Rivera afirmó que ella debió comprarse su propio pasaje para viajar a Israel, donde se llevó a cabo el Miss Universo 2021, Jessica Newton aclaró que debieron comprar dos boletos de avión, pues el primero se perdió debido a que la entonces candidata "no tenía una tercera dosis" de la vacuna contra la COVID-19.

"Desde el momento de su elección, [Yely] estuvo acompañada por mí, y no solamente a Arequipa, sino también a Utah (EE.UU.). Habíamos planeado un viaje de prensa a Miami, donde estaba todo coordinado con Telemundo y una serie de actividades allá que tuvimos que cancelar el día anterior, porque nos enteramos que le faltaba una vacuna", dijo.

Además, Jessica Newton precisó que Yely Rivera tuvo "los mismos 'coaches' que tienen" todas las reinas. Desde entrenadores para la pasarela y la oratoria hasta el baile y la fotografía. "El único que no fue su 'coach' fue Alexander Gonzáles, que elige a su reina porque él ve quiénes son las que tienen mayor posibilidad de llegar muy alto en el Miss Universo", explicó.

Yely Rivera y el contrato del Miss Perú

En cuanto al contrato que Yely Rivera se resistió a firmar con la Organización de Miss Perú, Jessica Newton confirmó que fue cierta su negativa a poner su rúbrica en el papel, pero ello "no la limitó a seguir trabajando con nosotros". "Dejó de ser representada comercialmente por la organización y es algo que respetamos", indicó.

Acto seguido, detalló: "El contrato, cuando dice talento, es el mismo que firman todas nuestras representantes, porque ella pasa a ser un talento de la organización que nosotros representamos con fines comerciales. El hecho de que ella no sea un talento de la organización implica que no la comercializáramos, pero eso no impide sus funciones como reina".

De ahí que, según Newton, le dio la oportunidad a Rivera de participar en el Miss Supranational. "Trajimos al representante para su coronación, organizamos un viaje a Chachapoyas con ella, y luego en semana santa me informó que había decidido no ir, porque quería dedicarse a su carrera como cantante de cumbia, donde también la apoyamos, la acompañamos a una disquera", dijo.

Jessica Newton aseguró que le dio la oportunidad a Yely Rivera de concursar en el Miss Supranational, pese a las críticas. | Fuente: Instagram / Jessica Newton

Miss Perú 2022: ¿Por qué Yely Rivera no coronó a Alessia Rovegno?

De acuerdo con Jessica Newton, que Yely Rivera fuera finalmente coronada en el Miss Supranational no le permite entregar la corona a quien vaya a concursar en un certamen de belleza distinto, como lo es el Miss Universo.

En sus palabras: "No puede una reina, que tiene corona internacional de otro título, coronar a la que va a Miss Universo. Es por eso, y por una deferencia a Yely, que permití que colocase la banda y yo coloqué la corona. Son normas internacionales que sigo".

Finalmente, la organizadora del Miss Perú cerró sus descargos con sus mejores deseos en la carrera de cantante de cumbia a Yely Rivera y aseguró que estará enfocada en darle todo su apoyo a Alessia Rovegno, quien deberá representar a nuestro país en la próxima edición del Miss Universo.

