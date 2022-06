La modelo arequipeña Yely Rivera ganó el Miss Perú 2021. | Fuente: Instagram / Yely Rivera

El día en que Alessia Rovegno ganó el Miss Perú 2022, la modelo Yely Rivera, quien había triunfado en este concurso en 2021, no pudo ponerle la corona. "Mientras le pongo la banda, Jessica [Newton] ya se la había puesto", dijo este martes, durante la emisión del programa de Magaly Medina.

Para la exreina de belleza, este detalle le pareció "una falta de respeto" hacia ella. "No era justo, no era correcto", indicó. Pero, según confesó, fue el último de varios desaires que Jessica Newton y la organización del certamen cometieron en su contra a lo largo del año que duró su reinado.

Según Yely Rivera, "las cosas cambiaron" luego de que no quiso firmar un contrato con la organización debido a que las cláusulas no le "parecieron justas". "El contrato era como representación artística, no como Miss Perú", afirmó la modelo arequipeña, quien sintió que no tuvo el mismo soporte en "la gestión comercial" que sí le dieron a Janick Maceta.

Los gastos de Yely Rivera en el Miss Perú

En su experiencia como reina del Miss Perú, Yely Rivera sostuvo: "En mi año, no recibí el apoyo que esperaba". Según dijo, no recibió los "'coach' más top" que esperaba y debió correr con gastos que la organización podría haber pagado, como el profesor particular de inglés.

"Me fui sin bolsa de viaje a Israel", agregó en alusión al país donde el Miss Universo 2021 se llevó a cabo. "No tuve ninguna solvencia. Nada. Me acuerdo que hubo una maleta adicional de mi traje típico que tuve que solventar yo", añadió.

Asimismo, recordó la vez en que Jessica Newton manifestó a la prensa que ella no había sido su favorita para ganar el Miss Perú 2021. Aquella oportunidad, Rivera contó que le dijo: "Jessica, no me parece correcto, si tenías tu favorita, qué necesidad de divulgarlo".

No participó en el Miss Supranational

Por todas estas experiencias en el Miss Perú, Yely Rivera dio a conocer que se abstuvo de participar en el Miss Supranational, evento que este año se realizó en Polonia.

Según la administradora de empresas, quien en el Miss Universo 2021 no quedó entre las 16 finalistas del concurso, comercialmente no funcionó para la organización. "Lo entiendo, soy profesional, y entiendo que este rubro es así. Si comercialmente no me sirves, no te necesito", indicó.

Por último, concluyó que la razón por la cual salió al aire para acusar de abandono del Miss Perú, responde a que deseaba "dar un mensaje". "Que no se repita la historia", señaló.

