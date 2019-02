Magaly Medina empata en el ráting con telenovela del 2007

Se ha dedicado a stalkear en Instagram a la farándula local ─con Jefferson Farfán e Ivana Yturbe como protagonistas─ y a seguir las vidas familiares de los ex chicos 'reality' ─Antonio Pavón acusando a su ex pareja Sheyla Rojas de no dejar ver a su hijo─; pero el nuevo programa de Magaly Medina no repunta en el ráting.

El público parece estar cansado del estilo de la 'Urraca' ─que estuvo marcado por el ampay durante su etapa de "Magaly TeVe"─ pues, desde mediados de enero, ha quedado fuera del top 10 de los programas más vistos.



En su última emisión (viernes 1 de febrero), "Magaly TV: La firme" registró 6,7 puntos de ráting, según cifras de Ibope Time. Así, empató con la telenovela "Destilando amor" (2007), protagonizada por Angélica Rivera y Eduardo Yáñez, que la precede en su mismo canal ATV.

Ni siquiera en su estreno, Magaly Medina alcanzó las dos cifras pues solo alcanzó un promedio de 8,3 puntos de ráting. Desde entonces, ha bajado la cifra y se ha mantenido en un promedio de 6,5 puntos.

Entre los programas más vistos se ubicaron "Los Vílchez" (21,1), "Ojitos Hechiceros 2" (20,5) y "Esto es guerra" (19,6).

¿QUÉ OPINA SOBRE EL RÁTING?

Después de su primera semana de vuelta en televisión, la conductora dijo no prestar atención ni al puntaje ni a las críticas de artistas. “Yo trabajo para el público y no para la gente que está en la farándula ni en la televisión y mientras el público se divierta y entretenga conmigo, ese será el único juez que yo respete, nada más. No escucho ni aquí ni allá, siempre he corrido como los caballos, vendada”, señaló Magaly Medina al diario “Trome”.

“En cuanto al programa, vamos cambiando porque es una nueva propuesta en la que vamos a probar muchas cosas y nos quedaremos con lo que el público elija, pero nos gusta cómo estamos caminando”, concluyó.



El programa “Magaly TV: La Firme” se emite de lunes a viernes alrededor de las 9:15 p.m. bajo la señal de ATV.

EL RÁNKING DEL VIERNES 1 DE FEBRERO

1. Los Vílchez - 21,1

2. Ojitos Hechiceros 2 - 20,5

3. Esto es guerra - 19,6

4. América Noticias (Noche) - 14,6

5. La Rosa de Guadalupe (Tarde) - 12,2

6. Al fonto hay sitio (Tarde) - 10

7. En boca de todos - 9

8. La banda del Chino - 8,4

9. Amor de Familia - 8,2

10. La Rosa de Guadalupe (Tarde) - 7,7