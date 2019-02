Susy Díaz, quien fue el primer personaje en ser entrevistado por Gisela Valcárcel en su regreso a la televisión, explicó por qué su visita al set de "Magaly TV: La firme" no tuvo el mismo ráting que el que consiguió con el estreno de "Gisela busca...".

"Yo me molesté un poquito con la invitación que me hizo Magaly porque me hicieron venir de Huarmey. Mi pareja Walter vino manejando apurado por la carretera para llegar a la entrevista y nunca me mencionaron que yo iba a estar en el programa. Entonces, le mandé un mensaje a la producción por Whatsapp y les dije que cómo era posible que no anunciaran la entrevista en los comerciales. Así el ráting no va a subir", dijo Susy Díaz a RPP Noticias.

Susy Díaz explica por qué tuvo mas ráting con Gisela que con Magaly | Fuente: RPP Noticias

Asimismo, la ex congresista comparó con la cantidad de anuncios publicitarios que tuvo su entrevista con Gisela Valcárcel, la cual también se promocionó "en redes sociales".

"Donde Gisela me anunciaban a cada rato en la televisión y hasta en redes sociales. Tiene que haber publicidad para que suba el ráting", agregó.

Como se recuerda, el regreso de Gisela a la televisión tuvo un promedio de ráting de 10,2 puntos. Mientras que "Magaly TV: La firme", con Susy Díaz como invitada, tuvo un promedio de 6 puntos.