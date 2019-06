Daniela Darcourt marcó diferencias respecto a Yahaira Plasencia. | Fuente: GV Producciones / Instagram

La cantante de salsa Daniela Darcourt, que acaba de lanzar su primer disco, marcó su distancia con respecto a las presentaciones en el escenario de la artista Yahaira Plasencia.

"Yo lo he hecho de una manera distinta a Yahaira porque no solo me dedico a bailar. En un momento yo bailo, pero también canto", dijo en el programa de "Magaly TV: La firme". "Yo me formé durante años como bailarina profesional y decidí ser cantante. Una cosa es ser bailarina y otra ser bailadora", agregó Daniela Darcourt.

Semanas atrás, la salsera aclaró que el productor musical Sergio George ─que ha trabajado con artistas de la talla de Marc Anthony, Maluma y Thalía─ se contactó con ella antes de acercarse a Yahaira. "Me escribió a mí primero. Él me llamó, pero yo estaba trabajando con Master Chris y prefiero no decir más", sostuvo.

Por su parte, Yahaira Plasencia ahora trabajará para internacionalizar su carrera. Ella negó que Jefferson Farfán le pagara al productor musical para que trabaje con ella. "Me dio risa porque algo tienen que hablar. La gente puede especular lo que desea, pero que lo den como un hecho si incomoda", mencionó.

REVELACIÓN

En otro momento, la intérprete de “Señor mentira” confesó que, a los 16 años, pensó en el suicidio. Daniela Darcourt contó que las fuertes críticas la hicieron sentir mal en la adolescencia. "Yo tenía muchas responsabilidades de adultos porque trabajaba y hubo muchas personas no apostaban por mí. Me dijeron que no iba a llegar a nada. El argumento era que yo no tenía cuerpo", comentó.

Recientemente, la artista lanzó su primer álbum "Esa soy yo" con el que ella espera llegar lejos con él. "Sale mi primer disco, mi hijito, con nueve canciones, incluyendo 'Señor mentira' en balada. Estamos luchando para los Latin Grammy con este álbum", señaló.