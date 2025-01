Víctor Yaipén Jr. se pronuncia por la ausencia de Christian Yaipén en el velorio del fundador del Grupo 5

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de confirmarse la muerte de Víctor Yaipén Uypan -fundador del Grupo 5 y Orquesta Candela- varias figuras de la música nacional acudieron a las instalaciones del Ministerio de Cultura para darle el último adiós. Sin embargo, uno de los grandes ausentes fue Christian Yaipén, quien al enterarse de la muerte de su tío, recurrió a sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras.

De hecho, el vocalista del Grupo 5 recibió la desafortunada noticia cuando se encontraba celebrando su cumpleaños 31, según contó el propio intérprete en su cuenta de Instagram: "Ayer en mi cumple al enterarme de la noticia mi almuerzo tomó un rumbo triste y así sigo".

¿Por qué Christian Yaipén no estuvo en el velorio de su tío Víctor Yaipén Uypan?

Víctor Yaipén Jr., actual líder de Orquesta Candela e hijo del fallecido músico, agradeció la presencia de los familiares que acudieron al velorio, entre ellos, Elmer 'Chico' Yaipén, integrante del Grupo 5, junto con su esposa, Elena. También estuvieron presentes los hermanos Walter y Javier Yaipén, además de otros primos que viajaron desde lejos para despedirse del fundador de la agrupación.

"Ayer estuvo Elmer 'Chico' Yaipén por aquí en el velorio, acompañado de mi tía Elena. Toda la familia se está haciendo presente, muchos primos han venido desde lejos para poder darle el último adiós y agradecerle por todo lo que hizo. Mi padre siempre ayudó a alguien en algún momento", comentó a La República.

Sobre la ausencia de Christian Yaipén, Víctor mencionó que el cantante se puso en contacto con su hermano Donald para expresar sus condolencias a la familia; sin embargo, no detalló las razones por las cuales no asistió para despedirse de su tío. "La verdad es que no estoy muy al tanto de eso. Creo que no tenemos cabeza para eso en este momento", declaró.

Víctor Yaipén Uypan dejó grabada una canción

Finalmente, Víctor Yaipén Jr. reveló que tuvo la oportunidad de grabar una canción junto a su padre, la cual esperan lanzar muy pronto. "Tenemos una última canción grabada con la voz de mi padre, tenemos el detrás de cámara. Íbamos a grabar el videoclip, pero mi papá cae mal y ya no se pudo", comentó.

Orquesta Candela es una de las agrupaciones de cumbia más populares y queridas del Perú. Fundada en 1990 por Víctor Yaipén Uypan, forma parte de la amplia propuesta musical de la familia Yaipén, conocida por su influencia en la música tropical peruana.

Víctor Yaipén, hermano de Walter y Javier Yaipén (fundadores de los Hermanos Yaipén), decidió emprender su propio camino con un proyecto que combinara el ritmo pegajoso de la cumbia con un estilo propio y auténtico.

En el 2000, alcanzó el reconocimiento nacional gracias a éxitos como Lárgate. Canciones no solo sonaron en las radios del Perú, también se convirtieron en favoritas de asistentes a bodas, fiestas y celebraciones populares.

