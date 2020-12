La ex conductora de "América Hoy" dio la bienvenida a su primer bebé. | Fuente: Instagram

A través de las redes sociales, Natalia Salas documentó su llegada a la clínica y las últimas horas previos al nacimiento de su primer hijo, a quien llamará Leandro. Tras una larga noche, la actriz peruana aseguró que su bebé nacería por cesárea por decisión de su médico y el parto se realizó esta mañana, así lo anunció su pareja.

En su cuenta de Instagram, la ex conductora de “América Hoy” utilizó sus historias para contar la travesía para convertirse en madre por primera vez. Aunque su parto inicialmente iba a ser natural, reveló que su doctor decidió que la mejor opción era una intervención quirúrgica una noche antes de dar a luz.

“Estoy echada, Leandro está siendo motorizado... Me hicieron las pruebas de rigor, la ecografía y sí efectivamente he roto fuente, pero Leandro no está encajado. Mi doctor ha optado por hacerme cesárea a las 6 de la mañana (…) Voy a estar aquí lista esperando para conocer a mi bebé”, señaló en un video donde se le ve en una habitación esperando.

Natalia Salas y su pareja Sergio Coloma se convierten en padres. | Fuente: Instagram

Cabe destacar que Salas fue acompañada por su novio y padre de su hijo, Sergio Colomo, quien también compartió unas palabras con sus seguidores, amistades cercanas y seres queridos que le deseaban lo mejor y esperaban por conocer las buenas noticias.

“Muchas gracias a todos por sus mensajes y preocupación. Leandro nace mañana a las 6 a.m., así que estamos felices y emocionados”, indicó. Mientras que, unas horas después, Natalia Salas agregó en otros clips:

“Mis últimas horas con panza. Mañana ya voy a tener a mi bebito (...) Ya nos despertamos, en ratito me bajan para hacerme la cesárea y conocer a Leandro”.

Antes de las 10 de la mañana la pareja de Natalia Salas confirmó el nacimiento de su primer hijo Leandro con una fotografía vía Instagram. “Bienvenido mi bebito hermoso”, escribió Colomo dando a conocer que ambos se convirtieron en padre del pequeño luego de la larga espera.