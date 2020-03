Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz están pasando por un buen momento en su relación tras superar crisis matrimonial. | Fuente: Instagram

Natalie Vértiz tuvo una entrevista con el diario El Trome y habló sobre la relación que mantiene con Yaco Eskenazi luego de que se rumoreara su supuesto distanciamiento. No obstante, la modelo aseguró que las aguas se calmaron y están más felices que nunca.

Por otro lado, aseguró que está pensando en agrandar su familia muy pronto. Según ella, ya es hora de que Liam tenga un hermanito:

“¿Si pensamos ampliar la familia? Me encantaría, pero ahora estoy enfocada en mis metas personales y cosas que tengo que hacer. Más adelante será, en un futuro cercano”.

Además, Natalie Vértiz expresó que con Yaco Eskenazi se siente muy feliz y asegura que todo ha vuelto a la normalidad:

“Hay mucho amor entre Yaco y yo. Tenemos claro que deseamos estar juntos hasta el final. Somos como toda pareja, porque un día la amas y al otro no quieres ni hablarle. Ahora todo está muy bien con Yaco y estamos felices”.

La modelo añadió que “la comunicación, apoyo y comprensión es lo más importante” y está contenta con Eskenazi porque está haciendo lo que más le gusta que es la conducción y la actuación.

Natalie Vértiz también manifestó su amor hacia el pequeño Liam y habló de cómo le cambió la vida el ser madre a los 21 años. En medio de las lágrimas, Natalie consideró que lo mejor que ha hecho en su vida es ser madre.

“Sé que Liam es lo mejor de mi vida. Lo mejor que he hecho en este tiempo de estar viva es ser la mamá de Liam. A veces las cosas no son planeadas, pero solo basta el apoyo de tu pareja para que te sientas bien y segura, sin miedo. Fue así porque Liam llegó a mi vida cuando tenía 21 y me cambió la vida, me hizo crecer mucho y madurar sobre todo”, expresó la exreina de belleza.