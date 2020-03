“Dos hermanas”, es protagonizada por Mayella Lloclla y Yaco Eskenazi en un papel de villano. | Fuente: Captura América TV

La nueva telenovela “Dos hermanas”, que se estrenó el miércoles 4, se ubicó en el primer puesto del ráting. Las protagonistas Melissa Paredes y Mayella Lloclla celebraron la acogida del público.

Por otro lado, Mayella se animó a hablar sobre su trabajo en la ficción. Ella contó cómo fue el trabajo con la producción y el elenco, en el que también se encuentra Yaco Eskenazi. La artista, que comparte escenas con el esposo de Natalie Vértiz, aseguró tuvo una buena química gracias a la actitud del actor.



“Todo el equipo tuvo ensayos y hubo una ’química’ bonita. Yaco es una persona divertida, graciosa, encantadora, y eso ayuda a sentirnos cómodos para que salgan bien las escenas”, aseguró al diario Trome.

Sin embargo, Mayella Lloclla no quiso confirmar si, en el futuro, habrá escenas de besos. “Eso lo dejo para que lo vean en la semana”, dijo. Además, la intérprete recalcó que la relación con Yaco Eskenazi es completamente profesional y que ambos tienen una vida familiar estable.

“Él está bien con su esposa y yo también. De mi parte, es muy profesional, [mi esposo] respeta mi trabajo, me ha acompañado muchos años en esto”, expresó la actriz, de 33 años.



Con "Dos hermanas", Mayella Lloclla vuelve a trabajar en una ficción de Michelle Alexander. La artista reveló que quería estar en un nuevo proyecto con ella. “¡Por fin regresé a la televisión! Con Michelle siempre han estado las propuestas de volver y se cruzaban los tiempos, estaba afanada con el cine, pero ahora con mucha anticipación pudimos coincidir y estoy entusiasmada porque fue la primera que apostó por mí”, expresó la actriz que formó parte de “Dina Páucar” hace 16 años.

Asimismo, se refirió a las nuevas figuras de la actuación, como Melissa Paredes, y sostuvo que mantenerse en el medio depende de cada uno. “Si quieren seguir en este mundo, tienen una oportunidad y también para prepararse. Va a la par”, sostuvo.

“Yo recuerdo mis inicios, también empecé alguna vez y los actores que me tocaron en ese tiempo fueron maravillosos. Humberto Cavero y Haydée Cáceres fueron profesionales y me ayudaban, me enseñaban, yo crecí admirándolos hasta el día de hoy. Todo lo que sé o lo poco que he aprendido, poder transmitirlo a nuevas generaciones, para mí está bien”, añadió.