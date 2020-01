Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz hablan de su relación. | Fuente: Instagram

El exintegrante de “Esto es Guerra”, Yaco Eskenazi, aclaró sobre los rumores de separación con su esposa Natalie Vértiz ya que no suben fotos juntos en las redes sociales. El año pasado, el padre del conductor falleció y algunos aseguraron que eso sumó una crisis para su matrimonio, sin embargo, él aseguró que no es así.

Yako y Natalie fueron invitados al programa “En Boca de Todos” y hablaron sobre cómo va su relación también contaron algunas anécdotas de su hijo. No obstante, en “América Espectáculos”, aseguró que todo va bien entre los dos:

“Hay un meme que dice: ’Voy a dejar de creer en el amor cuando Yaco y Natalie se separen’… ¡Imagínate un meme que nos da una responsabilidad sobre el amor!”.

Además, contó que son una pareja común y corriente que tiene sus problemas, pero saben solucionarlo porque son una familia y deben estar unidos. Yaco Eskenazi pidió a sus seguidores que no se dejen llevar por las redes sociales ya que el hecho de que no aparezca en el perfil de Natalie Vértiz tan seguido, y viceversa, no quiere decir que están mal:

“El mes de diciembre fue un mes difícil por lo mi papá, además de que él no tenía muchas ganas de salir en mis redes. La gente no debería medir el amor por lo que ve en las redes sociales”.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi llevan siete años de relación. Hace unos meses, la modelo dijo que prefieren mantener su intimidad y no mostrar cada detalle de su matrimonio en televisión.

"Somos una familia real, con problemas como cualquier pareja, pero no es necesario gritarlo a los cuatro vientos. Mostrar los problemas en televisión no es lo nuestro", señaló para después destacar la devoción de Yaco con su familia. "Para él, lo más importante es la familia, su esposa y su hijo", agregó.