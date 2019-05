Natalie Vértiz confirma que será parte de la segunda temporada de “Los Vílchez”

Natalie Vértiz confirma su participación en la serie "Los Vílchez 2". | Fuente: Instagram de Natile Vértiz

Natalie Vértiz estaría siguiendo los pasos de su esposo Yaco Eskenazi, quien desde hace unos años ha ingresado al mundo de la actuación de la mano de algunas producciones de televisión y el cine. La modelo confirmó que será parte de la segunda temporada de “Los Vílchez”, la serie de verano que se emitía en el prime time de América.

A inicios del mes de mayo, la ex conductora de televisión compartió un video junto a Miguel Zuloaga, encargado de la ficción. La publicación dejó sorprendidos a sus seguidores, quienes intuyeron que estas imágenes revelarían su participación en la serie protagonizada por Patricia Portocarrero, Mariella Zanetti y Patricia Barreto, entre otros actores.

Tras varias semanas de suspenso, Natalie Vértiz confirmó que formará parte de la serie “Los Vilchez 2”. De esta manera, la modelo sería otra ex chica reality que se suma a una producción televisiva, tal como lo hizo Milett Figueroa y Andrea San Martín en “De vuelta al barrio”.

Pero esta no es la primera vez que la ex conductora mostrará su talento para la actuación, pues en marzo de este año debutó en el teatro al protagonizar “Hadas”, obra que se llevó a cabo en el Tatro Municipal.

Además, Natalie Vértiz también participó en la secuela de "Once Machos", película peruana que se estrenó el 19 de febrero de este año. “Mi personaje es una chica directa que no aguanta nada, ya van a ver la interacción que tiene con Micael, el personaje de Yaco Eskenazi, y la verdad me siento muy feliz porque me gustaría seguir actuando”, mencionó en una entrevista con RPP previo al lanzamiento del filme peruano.