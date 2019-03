Wendy Ramos envió un potente mensaje pidiendo equidad. La actriz recordó que acciones universales ─como tomar el control de tu propia vida y ser como eres─ para muchas son una "batalla diaria". "No es fácil cambiar la mentalidad de aquellos para quienes era más cómodo que fuésemos adornos silenciosos [...] pero ahí estamos escalando paredes hechas de NOS: de tú no puedes, de tú no sirves. Menos mal que no es tan difícil darnos cuenta que sí podemos", dijo.