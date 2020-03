Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son padres de Liam. | Fuente: Instagram

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se casaron en el 2015. Un año antes ya había nacido su primer hijo, Liam, quien envió un mensaje a su mamá en el programa “América hoy”, lo cual emocionó a la modelo hasta llegar a las lágrimas.

La también presentadora de televisión manifestó su amor hacia el pequeño y habló de cómo le cambió la vida el ser madre a los 21 años. En medio de las lágrimas, Natalie consideró que lo mejor que ha hecho en su vida es ser madre.

“Sé que Liam es lo mejor de mi vida. Lo mejor que he hecho en este tiempo de estar viva es ser la mamá de Liam. A veces las cosas no son planeadas, pero solo basta el apoyo de tu pareja para que te sientas bien y segura, sin miedo. Fue así porque Liam llegó a mi vida cuando tenía 21 y me cambió la vida, me hizo crecer mucho y madurar sobre todo”, expresó la exreina de belleza.



Natalie Vértiz se emocionó hasta las lágrimas | Fuente: América TV

Asimismo, indicó que siempre se emociona hasta las lágrimas al hablar de su hijo, ya que es lo más importante que tiene en la vida. Natalie Vértiz también contó cómo es el trabajo de padres que realiza con su esposo Yaco Eskenazi.

“Quiero que él esté orgulloso de mí y todo lo que hago es por eso. Me emociono siempre. Soy la típica mamá llorona que habla de su hijo y se le salen las lágrimas. Me hace muy feliz, hasta ahora que está a punto de cumplir 6 años, es lindo tener a esa personita especial en casa”, sostuvo.

“Con Yaco creo que estamos haciendo un súper trabajo como papás, enseñándole lo que está bien o está mal. Más que cosas materiales, el amor que necesita para que sea un niño feliz”, añadió la modelo.

Finalmente, Natalie Vértiz expresó sus sentimientos al escuchar a su hijo Liam en un video, en el que le dedica unas bellas palabras diciéndole cuánto la quiere en inglés. "Lo único que quiero es ser esa mamá fuerte y feliz que está con él siempre. Me encanta que él (Liam) pueda expresar lo que siente", comentó.