Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi | Fuente: Instagram

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi sellaron su amor en el altar en el 2015, cuando contrajeron matrimonio. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas favoritas del espectáculo. Semanas atrás el conductor de televisión reveló que en su momento hubo un distanciamiento entre ambos, sin embargo, Yaco Eskenazi aclaró que el distanciamiento no significaba que la relación amorosa entre ellos acabara.

En entrevista con el diario Trome, Natalie Vértiz resaltó el gran amor que siente por el padre de su hijo, y aseguró que su matrimonio está bien.





“Hay mucho amor entre Yaco y yo. Tenemos claro que deseamos estar juntos hasta el final. Somos como toda pareja, porque un día la amas y al otro no quieres ni hablarle. Ahora todo está muy bien con Yaco y estamos felices", expresó la modelo. "Lo único que puedo decir es que mi familia está feliz, estamos juntos y unidos como debe ser. La comunicación, apoyo y comprensión es lo más importante”, añadió.

Asimismo, se refirió a la decisión de ampliar la familia con un nuevo bebé, pues anteriormente el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” ha confesado que sí le gustaría ser padre de nuevo.

“¿Si pensamos ampliar la familia? Me encantaría, pero ahora estoy enfocada en mis metas personales y cosas que tengo que hacer. Más adelante será, en un futuro cercano”, agregó Natalie Vértiz.

La exreina de belleza también manifestó su orgullo por su esposo, quien está creciendo profesionalmente, y aprovechó el momento para hablar del gran físico que luce Yaco Eskenazi a sus 40 años.

“Estoy muy contenta por Yaco, por sus logros es lindo verlo dedicarse a todo lo que le gusta como es la conducción y actuación”, comentó. “Yaco es un alma joven, no saben cómo juega pichanga y entrena. Me sorprende el físico que tiene, porque yo a los 21 años me cansaba. Yaco está increíble, es un ejemplo de cómo llegar a los 40. Además, la edad es solo un número y no me baso en eso. Uno debe tener el alma libre, feliz y joven”, concluyó.

Motivos de distanciamiento

Eskenazi confesó hace unos días que nunca se separó de su pareja Natalie Vértiz, pero que si tuvo un breve distanciamiento luego de que el padre de este falleciera el 31 de diciembre.

En una rueda de prensa, el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” indicó que ahora las cosas están bien. "Yo particularmente he pasado por una etapa difícil en diciembre y enero. El 31 de diciembre falleció mi papá. No todos los seres humanos somos iguales, yo tomé (el dolor) hacia dentro, no quería ver ni hablar con nadie. Quise matar mi dolor solo y eso ocasionó que me alejé un poco de mi esposa", indicó.

Sin embargo, indicó que hoy en día todo está bien y que incluso están pensando en crecer la familia, pero ello será más adelante.