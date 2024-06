Natalie Vértiz se encuentra en Cusco para disfrutar por primera vez del Inti Raymi

Cusco se convierte cada 24 de junio en el centro de la celebración con el Inti Raymi, una festividad ancestral que conmemora el solsticio de invierno y atrae a miles de turistas. Entre los presentes este año se encuentra Natalie Vértiz, exreina de belleza, modelo y presentadora de televisión, quien vive por primera vez la majestuosidad y el colorido de esta fiesta.



Según confirmó RPP, Natalie, recordada por su título como Miss Perú Universo 2011, ha llegado a Cusco. La modelo fue vista luciendo pantalones a cuadros, un suéter beige, una casaca marrón y un sombrero en tonos tierra. Desde uno de los balcones tradicionales en los portales de la Plaza Mayor, observó las actividades del Inti Raymi por primera vez.



Vértiz, quien destacó en los Latin Billboard 2023 junto a Paris Hilton y llamó la atención en mayo al posar con la supermodelo Bella Hadid y la actriz Lily Gladstone durante el Festival de Cannes, ahora disfruta de una nueva experiencia en el ombligo del mundo, acompañada por su esposo, el también presentador de TV Yaco Eskenazi.

Natalie Vértiz viajó al Cusco para disfrutar del Inti Raymi.Fuente: RPP

¿Cómo superaron Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz una crisis matrimonial?

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, una de las parejas más admiradas del espectáculo peruano, han viajado al Cusco después de que él revelara recientemente que enfrentaron una grave crisis matrimonial años atrás, que casi los lleva a separarse. "Había una brecha entre nosotros", admitió el excapitán de Esto es Guerra en un episodio de Podcast Confesiones.



Según Eskenazi, una conversación con su padre fue crucial para tomar una decisión sobre el futuro de la pareja. "Me acuerdo de que Natalie y yo estábamos en crisis y él me decía, ‘los Eskenazi no abandonan a la familia. Mi padre insistía en que debía recomponerme y tener otro hijo", explicó.



Con la llegada de la pandemia y un segundo hijo en camino, además de enfrentar un accidente de tránsito, la relación entre Yaco y Natalie se fue fortaleciendo hasta superar todos los obstáculos: "Decidí hacer un cambio en mi vida y consolidarme con mi esposa", concluyó el presentador de TV.

La modelo peruano posó para el lente de RPP mientras se encontraba en Cusco.Fuente: RPP

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis