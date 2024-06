"Nadie me ha informado nada": Liam Gallagher responde a los rumores sobre la reunión de Oasis

Recientemente, ha habido mucha especulación acerca de un posible reencuentro de Oasis, uno de los grupos musicales más icónicos en la historia del Reino Unido, liderado por los hermanos Liam y Noel Gallagher. Los rumores surgieron debido a la celebración de los 30 años de Definitely Maybe, el álbum debut de la banda lanzado en agosto de 1994.



Según informó The Mirror, los Gallagher habían reservado tres fechas en el Arena Wembley en Londres para una gira sorpresa en julio. Sin embargo, Liam, de 51 años, desmintió esta información el pasado fin de semana. En un breve mensaje en redes sociales, admitió a sus seguidores que no tiene conocimiento de una reunión con su hermano Noel, de 57 años.

¿Qué dijo Liam Gallagher sobre una posible reunión de Oasis?

En febrero, Liam Gallagher avivó las esperanzas para un posible retorno de Oasis con su hermano mayor Noel Gallagher, luego de separarse en 2009 tras una pelea en los vestidores de un concierto en París. "si Oasis volviera a juntarse, sería genial porque yo sólo tendría que cantar 15 canciones y él podría hacer el resto”, comentó a The Sunday Times.



El último domingo, un seguidor en X (antes Twitter) le preguntó a Liam si había planes próximos para una reunión. El cantante, conocido por éxitos como Wonderwall, respondió: "Nadie me ha informado nada". Luego agregó: "Tal vez traigan a un nuevo cantante como hicieron con Queen", refiriéndose al periodo con Adam Lambert en la banda de rock.



Los fanáticos reaccionaron a esta revelación con mensajes como: "No hay forma de que Noel lo haga", "No hay Oasis sin Liam" y "Solo tú puedes cantar las canciones de Oasis". También hubo quienes consultaron directamente a Liam sobre quién le gustaría como reemplazo y quienes le recordaron que previamente había mencionado la posibilidad de volver a girar con el grupo.

Manchester City presentó nuevas camisetas con la letra manuscrita de Noel Gallagher.Fuente: Instagram: @themightyi

¿Qué ha estado haciendo Noel Gallagher?

En medio de los rumores sobre un posible regreso de Oasis, Noel Gallagher ha establecido una alianza con el Manchester City para diseñar una nueva tipografía que adornará las camisetas del club. El fruto de esta colaboración se verá reflejado en las camisetas del primer equipo masculino durante competiciones como la Champions League, la FA Cup y la Carabao Cup.



El músico ha dejado su marca personal en el proyecto, escribiendo a mano todos los nombres y números de los jugadores del equipo. Esta edición especial estará disponible para su compra en las tiendas oficiales del club. "[Noel] ha personificado a través de su música lo mejor de Manchester y del Manchester City", destacó el club en un comunicado.

