Natalie Vértiz habló se su matrimonio con Yaco Eskenazi. | Fuente: GV Producciones

Natalie Vértiz habló nuevamente de su matrimonio con Yaco Eskenazi, el cual atravesó por una crisis a inicios de año, según declaró el conductor de "Mi mamá cocina mejor que la tuya".

La modelo señaló que la cuarentena por el coronavirus ha sido beneficiosa para su familia y la relación con su esposo.

"Esta cuarentena nos ha servido muchísimo como familia, como pareja, disfrutamos mucho de estar juntos. También respetamos de nuestros espacios cuando queremos estar solos. No necesariamente porque estamos en cuarentena tenemos que estar las 24 horas del día juntos. Si yo quiero ver una serie y Yaco quiere estar arriba jugando Play es totalmente normal en mi relación y en mi familia", dijo Natalie Vértiz al programa "Magaly TV: La firme".

Asimismo, la exconductora de "América Espectáculos" mencionó que por la cuarentena se han organizado en casa para atender a su pequeño hijo de 6 años.

"Decidí hacer un cuadro, donde yo me encargo del home school, de darle las clases a Liam en las mañana. Pero Yaco como todo un deportista se encarga de darle las clases de fútbol", agregó Natalie Vértiz.

Finalmente, la también actriz contó las atenciones que tuvo Yaco con ella por el Día de la Madre.

"Yaco es muy buen parrillero. Para el día de la madre me hizo mi parrillita y me puso mi post en Instagram, ya para que nadie pueda comentar nada (risas). Él sabe que esos detalles a mi me gusta. No ando pendiente si es que da un like porque no es algo obligatorio, pero que me dedique un post por el Día de la Madre me pareció un pequeño detalle", concluyó.