Natalie Vértiz compartió con sus seguidores un mensaje por el Día de la Madre. | Fuente: Instagram / Natalie Vértiz

Este domingo 10 de mayo, muchas madres pasarán su fecha especial lejos de sus hijos debido al aislamiento social obligatorio producido por el nuevo coronavirus. Para Natalie Vértiz, sin embargo, esto es motivo para mantenerse más unidos que nunca.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje en el que aprovechó para recordar su propia experiencia como mamá de su hijo Liam, fruto de su matrimonio con Yaco Eskenazi.

“Quería aprovechar este post para hacer un saludo anticipado a todas las mamitas que me siguen”, empezó diciendo la exreina de belleza en su cuenta de Instagram, en la leyenda que acompaña una fotografía donde posa junto a su hijo cuando era un bebé.

De acuerdo con la modelo, este Día de la Madre lo más importante es “siempre mantenernos comunicados y, sobre todo, decirnos cuánto nos queremos”. “Menos mal que con la tecnología podemos estar siempre conectados”, expresó.

En ese sentido, comentó lo afortunada que es de tener junto a ella a su hijo, de quien dijo es su “compañero para hacer travesuras, bailes... TikToks, etcétera”. La cuarentena, según Vértiz, le hizo recordar todos sus momentos especiales con el pequeño Liam, como la primera vez que le cortó el cabello.

UNA MAMÁ A-1

A poco de celebrarse el Día de la Madre, el conductor de "Mi mamá cocina mejor que la tuya", Yaco Eskenazi, habló de su esposa, la modelo Natalie Vértiz, con quien tiene un hijo.

Eskenazi comentó cómo celebrarán esta fecha especial y confesó que, junto con su hijo, están preparando una gran sorpresa para demostrar el amor que tienen por Natalie Vértiz.

"Nosotros la pasaremos en casa, celebrando a Natalie y a la persona que nos ayuda en nuestro hogar, que es nuestra familia. Con Liam prepararemos alguna sorpresa este domingo, quizá haremos una parrilla", comentó.

"También, queremos hacer una videollamada con la mamá de Natalie y con la mía, para estar juntos todos un rato. Ojalá, muy pronto, todos podamos abrazarnos físicamente", sostuvo el actor.

El artista de América Tv habló sobre el cambio que ha dado su esposa desde que la conoció, lo cual lo hace admirar a la modelo, a quien calificó como una madre A1.

"Natalie como mamá me ha dejado con la boca abierta y muchas veces me deja sin palabras, para mí ha sido un constante aprendizaje mirar cómo se desarrolla como mamá y, definitivamente, eso me ayuda a mí a ser un mejor papá", explicó.

"Yo la conocí siendo más chica y ahora es una mujer que lleva las riendas de la casa, hoy en día todo lo que ella hace es por Liam, por nuestro hijo. Estoy muy feliz de haber encontrado una esposa como Natalie, quien, además de ser una gran mujer, es una mamá A1", agregó Yaco Eskenazi.