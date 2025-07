"Jamás haría leña del árbol caído": Nelly Rossinelli se pronunció sobre polémico comentario de Giacomo Bocchio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nelly Rossinelli se pronunció sobre la polémica que protagonizó su amigo y exintegrante del jurado de El gran chef famosos, Giacomo Bocchio, quien dijo en su canal de YouTube que "un líder no puede ser gordo". El comentario fue criticado en redes sociales y obligó al chef a ofrecer disculpas públicas.

Aunque la creadora de contenidos no avaló las declaraciones de su excompañero de programa, consideró que lo más adecuado en estos casos es no ensañarse con quien ha cometido un error.

"Todos cometemos errores, y tanto Giacomo como Javier [Masías] son mis amigos; siempre lo van a ser. Ambos -o cualquier amigo que yo tenga-, si cometen errores, yo jamás voy a hacer leña del árbol caído ni hablar negativamente de eso, porque tampoco me gustaría que lo hagan conmigo. Y sé que ellos tampoco lo harían", afirmó.

Rossinelli también dijo que evita involucrarse en este tipo de polémicas porque pueden afectar sus vínculos amicales.

"Prefiero abstenerme de ese tema porque yo cuido mucho mi amistad con ambos", señaló, en referencia a la tensión entre Giacomo Bocchio y Javier Masías a raíz de sus diferencias de opinión.

"Así como apoyé a Javier cuando estuvo en sus polémicas, yo no voy a dejar de respaldar a un amigo porque se equivoque", declaró en entrevista con Infobae.

¿Cómo ocurrió la polémica de Giacomo Bocchio?

Todo ocurrió el pasado 2 de julio, cuando Giacomo Bocchio compartió en su canal de YouTube una receta de postre de manzana junto con su madre. Durante el video, elogió la esbelta figura de ella y, a partir de ese ejemplo, hizo comentarios sobre disciplina y liderazgo que fueron cuestionados.

"Siempre he pensado que un jefe puede ser gordo, pero un líder no puede ser gordo, porque un líder tiene que motivar. Si no puedes controlar lo que comes, difícil que puedas controlar otros aspectos de tu vida. Es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Y si la verdad ofende, ya no es culpa de nosotros", expresó.

Ante las críticas, el 6 de julio, Bocchio publicó un comunicado en sus redes sociales, ofreciendo disculpas.

"Hice unos comentarios en relación al sobrepeso y el liderazgo que lamento. Pido perdón a quienes ofendí", escribió al inicio.

¿Giacomo Bocchio decidió eliminar el video tras la polémica?

El chef trató de aclarar la intención detrás de sus palabras, afirmando que no buscaba atacar a nadie, sino hablar sobre la disciplina personal.

"Mi intención era enfocarme en la disciplina y fuerza de voluntad necesarias para cuidar la salud. Yo también estoy en esa lucha. No pretendía atacar personas, sino despertar conciencias", agregó.

Asimismo, señaló que no eliminaría el video completo, ya que su propósito principal era mostrar el vínculo con su madre. No obstante, sí optó por eliminar las frases controversiales.

"Hemos borrado esa sección para que el video permanezca con la esencia de lo que quería comunicar: el cuidado amoroso de una mamá en la salud de su familia", concluyó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis