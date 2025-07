"Por favor, no se dejen engañar": Nelly Rossinelli contó que fue víctima de estafa en Miraflores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La influencer y jurado del programa El gran chef famosos Nelly Rossinelli reveló que fue víctima de una estafa en el distrito limeño de Miraflores. Según relató en sus redes sociales, fue engañada por un hombre que, utilizando a un niño como señuelo, le pidió comprar una "leche especial" bajo el argumento de que el menor tenía una condición médica.

¿Cómo fue estafada Nelly Rossinelli en Miraflores?

El hecho ocurrió cuando Rossinelli caminaba acompañada de su esposo por la avenida Larco. Un sujeto se le acercó con un biberón vacío y un niño en brazos, y le suplicó que le comprara el producto, asegurando que no contaba con dinero y que había venido desde Chulucanas para tratar a su hijo.

"Me identifiqué con su historia porque mi abuelita está enterrada en Chulucanas, y como soy una persona solidaria, decidí ayudarlo", explicó la influencer.

Pese a notar que su esposo mostraba incomodidad ante la situación, Nelly optó por ignorar su reacción e incluso bromeó con "comprarle no una, sino tres leches" al sujeto solo para llevarle la contra. Sin embargo, una vez dentro de la farmacia, comenzó a sospechar, pues detectó actitudes extrañas entre el sujeto y la vendedora.

¿Cómo se dio cuenta Nelly Rossinelli que fue estafada?

Al salir del local, Nelly Rossinelli y su esposo se encontraron con un cartel de la Municipalidad de Miraflores que advertía precisamente sobre este tipo de estafas de mafias que operan en la zona y utilizan a niños, a veces dormidos o incluso dopados, para lograr sus fines.

"Caí en estas redes de estafadores con niños. No piden dinero, sino que te ruegan que les compres leche o pañales. Incluso creo que algunas farmacias están confabuladas con ellos", señaló la influencer.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que intervengan y protejan a los menores.

"Si saben que estas mafias están ahí, ¿por qué no hacen nada? Lo que más me duele es que usen a estos niños, que sabe Dios de quién serán. Por favor, No se dejen engañar", concluyó.

