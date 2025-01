Esto respondió Giacomo Bocchio sobre invitar a sus compañeros de 'El Gran Chef Famosos' a su boda

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Giacomo Bocchio está ultimando detalles para su boda con Brenda Dávila. Según dijo, planea que la ceremonia sea un evento íntimo con un número reducido de invitados, lo que ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que Nelly Rossinelli, Javier Masías o José Peláez -sus compañeros de El Gran Chef Famosos- no estén presentes.

El tacneño señaló que aún está evaluando la lista de invitados, pero admitió que su deseo es mantener la boda lo más reservada posible. "Será lo más chiquito posible (...) Por mí, me casaría solo con mis abuelos, mis papás y mis tres mejores amigos del colegio, y se acabó”, expresó el chef a Magacín 24.7.

Tensión en redes sociales entre Bocchio y Masías

Más allá de trabajar juntos por más de año y medio en el reality de cocina, la buena relación entre Giacomo Bocchio y el crítico gastronómico Javier Masías se vio afectada por tensos intercambios de ideas y opiniones en redes sociales. Todo empezó cuando Masías publicó en su cuenta de X la polémica frase "Bailaré sobre tu tumba" tras anunciarse el fallecimiento de Alberto Fujimori.

Sin mencionar directamente a Masías, Bocchio públicó desde su cuenta de Instagram un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta a su compañero de El Gran Chef Famosos. "Respeta la muerte de un ser humano y a su familia. Recuerda que sembrar respeto, te hará mejor ser humano y recibirás respeto. El fallecido ya es libre, pero tú sigues en la prisión de tu odio", escribió.

Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli, José Peláez y Javier Masías conforman la imagen de 'El Gran Chef Famosos'.Fuente: Latina

¿Cuándo es el matrimonio de Giacomo Bocchio y Brenda Dávila?

Como se recuerda, el 3 de diciembre de 2023, Giacomo Bocchio le pidió matrimonio a su pareja Brenda Dávila, desde ese momento, sus seguidores han estado al tanto de cuándo se darán el 'Sí, acepto' en el altar. "Nos conocimos en una cocina y lo primero que me impresionó de ella fue su pasión. Una pasión por la gastronomía, antes de conocerla de manera personal y de ver sus valores", mencionó.

Sin embargo, al tratarse de una ceremonia privada, el chef no reveló la fecha exacta, pero aseguró que será antes de culminar enero.

"Si no ha sido antes es realmente por la cantidad de trabajo que hemos venido teniendo y que seguimos teniendo, pero ya hemos decidido no prolongar más. Mi familia está feliz, Brenda está muy contenta. Como te he dicho, va a ser lo más chiquitito posible", señaló.



¿Quién es Brenda Dávila, la novia de Giacomo Bocchio?

Brenda Dávila es una cocinera venezolana que vino al Perú hace 10 años para estudiar gastronomía, profesión que ejerce con éxito desde sus estudios en la academia Le Cordon Bleu donde conoció a Giacomo Bocchio, quien era su profesor en la cocina.

A los 14 años, inició su carrera con cursos de cocina en Venezuela y, recientemente, se especializó en vinos y bebidas espirituosas. Del mismo modo, es cofundadora de la pastelería Mi Punto Fijo.

"Ella era mi cocinera en Wallqa, el restaurante del Cordon Bleu, y ahí nos conocimos. Me impactó rápidamente su amor por la cocina y su compromiso con ella. Fueron una de las primeras cosas que me llamó la atención de ella. Además de ser talentosísima, las manos le obedecen", señaló el chef a Latina.

