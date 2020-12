Nesty no descarta retomar su relación con Mayra Goñi. | Fuente: Instagram

El cantante Nesty habló nuevamente sobre su expareja Mayra Goñi y reveló que no descarta retomar su relación ya que el artista se encuentra en Perú para promocionar su nuevo tema.

Como se recuerda, la actriz fue a Miami a la casa del cubano y estuvo con la madre del artista por lo que decidió contar por qué hubo ese acercamiento:

“Cuando estábamos juntos, habíamos hecho unas cosas online y ella fue a recogerlas. Mi mamá le abrió y se tomaron un cafecito. No sé, se había comprado una maleta. Esto era cuándo nosotros estábamos. Comenzó la pandemia y yo me fui a Miami. Ella la fue a recoger”, contó.

Además, Nesty dejó en claro que estaría interesado en regresar con Mayra Goñi: “Estoy soltero… puede ser que nos juntemos, a mí me gustaría conversar con ella”, aseguró.

“No la he visto en persona. Terminamos por teléfono. Ella me escribió y no sé si fue para solo recoger sus cosas o si quería hablar conmigo”, agregó. Sin embargo, Nesty negó que esté enamorado, solo siente cariño por ella:

“Si la siguiera amando, ahora estuviéramos juntos, pero sí le tengo un cariño muy especial. Yo estaba en el estudio tardísimo y no nos pudimos ver, pero puede ser que nos veamos aquí (en Perú)”, precisó el cubano a “Amor y fuego”.

Al hablar sobre cómo fue que terminó con Mayra Goñi, aseguró que haya sido por infidelidad, sino por la cuarentena:

“Terminamos por cosas personales, no fue por nada malo. Tuvo mucho que ver la cuarentena. Nunca pudimos sentarnos a arreglar los problemas que llegamos a tener. No hubo cuernos, ningún tercero y problemas de este tipo. Por eso es que hasta el día de hoy mantenemos una relación sana, es mi amiga”, concluyó.