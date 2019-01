Raúl Romero explica cuáles son las razones por las que volvería a la televisión. | Fuente: RPP Noticias| | Fotógrafo: César Geldres

En las últimas semanas rondaron informaciones que daban por hecho que Raúl Romero estaba en la mira para volver a conducir en televisión. El conductor de "Habacilar" y "Erre con erre" estaba, supuestamente, en la mira de un conocido 'reality show'.

El propio Raúl Romero aseguró a RPP Noticias que estas se tratan de informaciones "fantasma". No obstante, reconoció que el productor Ney Guerrero ─quien trabaja con Magaly Medina y su amigo personal─ le propuso regresar. ¿De qué se trató esta propuesta?

"Ney [Guerrero] me buscó unos meses antes para un programa. Y después... no llegamos a nada. Él quería un programa diario, yo no quería un programa diario. Y a los dos o tres meses sale esta noticia [de los rumores de su regreso a la TV]", explicó Raúl Romero a RPP Noticias.

Según el popular 'Feo' el rumor fue tomando cuerpo y se filtró a medios. Reveló, además que la propuesta recibida era para hacer un programa concurso.

NO LE GUSTARÍA VOLVER A LA TV

Raúl Romero fue enfático al decir que no le atrae la idea de volver a conducir en televisión. Al menos no en un horario complicado. "No quiero dedicarme tanto a la tele. No soy un animal televisivo. No necesito a la tele ahorita. Pero sí siento que me gustaría agregar alguna actividad gratificante, económicamente también a todo lo que estoy haciendo ahora", sostuvo.

Y agregó: "Creo que mis espacios libres, que ahora mi espacio de ocio es bastante amplio, sí permiten acomodar una cita semanal, por ejemplo, grabada, a través de la tele. Pero un programa diario enmarca muchas cosas, te expone mucho", manifestó.