Nicola Porcella arremetió contra los influencers. | Fuente: Instagram / Nicola Porcella

En tiempos de coronavirus, los ‘influencers’ —aquellas personas con una gran cantidad de seguidores en redes sociales— se encuentran en el ojo de la tormenta, pues varios usuarios vienen criticando el contenido que producen durante el aislamiento social obligatorio.

A esta ola de críticas se sumó, recientemente, Nicola Porcella, quien pese a tener más de 1 millón de seguidores, aseguró no ser un ‘infuencer’. Desde su cuenta de Instagram, el exchico reality se pronunció al respecto a través de sus ‘stories’

“Tengo una consulta sobre los ‘influencers’, yo no me considero así, yo soy una figura mediática”, dijo el conductor de “Todo por amor”. Seguidamente, arremetió contra estas personas que tienen muchos seguidores en redes sociales:

“Teniendo un montón de seguidores y como ahora no les mandan ropa y no hacen sus ‘unboxings’, lo único que hacen es grabar TikToks o sus postrecitos, porque si están buscando entretenernos, para eso está Netflix o jugar en familia. Creo que hay cosas más importantes”.

ESPERA EL FIN DE LA CUARENTENA

Hace unas semanas, Nicola Porcella aseguró que no está pasando bien la cuarentena ya que no puede ver a su hijo Adriano. De acuerdo con las declaraciones del exchico reality, espera que el virus y la medida de distanciamiento social pasen para volver a abrazarlo.

“La estoy pasando súper difícil porque no puedo ver a mi hijo y eso es algo que me está desesperando. Pero tengo que ser responsable y acatar las órdenes que nos ha dictado el gobierno si no, esto se va a seguir propagando", dijo el conductor de "Todo por amor".

Además, Nicola Porcella espera que las personas se tomen en serio el aislamiento social ya que hay quienes sufren porque no pueden ver a sus familiares:

“La gente cree que es un simple resfrío y no lo es. Entonces, hay que ponernos en lugar de las otras personas. Hay mucha gente que está viviendo con pacientes, con gente de alto riesgo y es súper complicado. Por eso, en lo único que pienso es en mi hijo, en que termine todo esto y en correr a abrazarlo”, sostuvo al diario Trome.

Asimismo, vale recordar que el 25 de marzo Latina tomó la decisión de suspender las grabaciones de “Todo por amor”, programa conducido por Karina Rivera y Nicola Porcella.