Nicola Porcella: "Angie Arizaga está con alguien que la hace feliz y me alegro por ella, es una gran mujer"

La relación más tormentosa que se volvió famosa en la televisión nacional fue la de Nicola Porcella y Angie Arizaga cuyo amor nació cuando formaron parte de Esto es guerra. Como se recuerda, el exchico reality fue acusado de maltrato físico contra la modelo hace cuatro años, sin embargo, por medio de un comunicado, ella desmintió lo sucedido.

"Yo acepto que cometí errores. Ella es una chica super buena, super noble, super trabajadora y se merece lo mejor del mundo. Pero conmigo no era. Ella sacaba lo peor de mí y yo lo de ella, era una relación tóxica. Nos equivocamos en la forma de tratarnos, se perdió el respeto, se perdió el amor. Seguíamos por el boom que éramos, eso vendía en televisión y forzamos algo que ya no era. Ella no me amaba, pero yo por mi capricho forcé a que ella siguiera conmigo porque se sentía comprometida con mis problemas", dijo al recordar su relación pasada.

Asimismo, Nicola Porcella confesó que está feliz de que Angie Arizaga esté en una relación saludable con Jota Benz. "Ahora está feliz, ahora sí está con una persona que la hace feliz, me alegro por ella. Cuando me pregunten por ella, siempre diré que es una excelente mujer, hija, hermana, pareja, pero no iba conmigo. Siempre le desearé lo mejor", apuntó en entrevista con Yordi Rosado.

Por otro lado, el segundo finalista de La casa de los famosos recordó cómo fue la situación sobre su polémica con Arizaga. "Los audios fue mentira, hablamos off the record. En el canal (América TV) me decían que no me defienda, que me calle. No podía perder mi trabajo ahí y me quedé callado. No me arrepiento porque no quería hacerle daño, no hice juicio. No traté bien a todo el mundo por el ego, con ella también tuve errores. Ese año me sacan del canal, le mostré pruebas al canal de que no le hice nada. Cuando sacaron esos audios, ella demandó al chico que lo mandó a los programas de farándula. Yo ya no quiero tocar esos temas porque ya pasó", agregó.

Ese año para Nicola Porcella fue uno de los más difíciles. Sin embargo, espera encontrar a una pareja estable. "Hace cinco años estoy soltero. Quiero paz, tranquilidad en una relación, quiero admirar a mi pareja, no quiero tener esa guerra de egos, eso de quién es mejor que el otro, quiero apoyarme en ella y que se apoye en mí, que quiera a mi hijo. Estoy pensando más allá. Va a llegar en algún momento, llegará sin que uno lo busque", sostuvo.

Angie Arizaga mantiene una relación con Jota Benz desde el 2021.

Nicola Porcella y Anitta salieron juntos de fiesta en México

Nicola Porcella sigue cautivando a todo México. Tras aparecer como conductor invitado en el programa Hoy, el artista ha ido aumentando sus amistades y una de ellas es la cantante brasilera Anitta.

El exchico reality y la intérprete de Envolver se conocieron en el mencionado espacio de entretenimiento de Televisa y horas después, salieron juntos a bailar. El exintegrante de Guerreros y gran amigo del modelo nacional, Agustín Fernández, utilizó sus redes sociales para compartir fotos con ellos donde mostró cómo fue la salida.

Pero eso no es todo, Anitta compartió una foto con Nicola Porcella en su cuenta de Instagram; y él también hizo lo suyo. A esta imagen, la brasilera le comentó con unos emojis de besos.

Como se recuerda, después de que Nicola Porcella estuviera en el elenco de La casa de los famosos en su versión mexicana, se le abrieron las puertas para más proyectos. Tras quedar en segundo lugar y ganarse el corazón del público, no solo es invitado a los programas matutinos en el país azteca, también mostrará sus dotes actorales ya que el productor mexicano Juan Osorio reveló que el peruano formará parte de su novela.