Nicola Porcella y Macky González en el set de "Guerreros 2020". | Fuente: Instagram

Después de que Macky González acusara injustamente a Nicola Porcella de haberla agredido y que se formara una gran discusión en el set de “Guerreros 2020”, la capitana de Las Cobras le pidió disculpas a su compañero y para comprobar que las cosas quedaron aclaradas, ambos se estrecharon las manos.

Tras esta polémica, los conductores del programa, Tania Rincón y Mauricio Barcelata, también le pidieron perdón nuevamente al integrante de Los Leones, ya que se comprobó que nunca tocó a la chica reality. Nicola Porcella se apoderó del micrófono e hizo un mea culpa al confesar que parte de la discusión fue por su enojo al reclamar un punto para su equipo:

“Quiero pedir una disculpa a Macky, a mi equipo, a la gente de producción y a la gente en su casa, porque no debí llevar este punto hasta ese nivel. Reclamé de una manera que no debí, es mucha pasión la que yo sentía; pero no volver a pasar se los prometo”, afirmó el actor.

Después de que el tema quedó cerrado, Porcella agradeció a sus seguidores quienes no dudaron de él cuando comentó que nunca agredió a Macky González: “Gracias por el apoyo. Daré todo de mí aquí”, aseguró. En las redes sociales de “Guerreros 2020”, los fanáticos del programa están pidiendo que se sancione a la mexicana debido a que su acusación fue muy grave y no se llegó a demostrar.

AFECTADO POR LA SITUACIÓN

Después de este problema, Nicola Porcella se mostró afectado y evitó declarar para el programa: “Yo tengo una familia y no es justo. De verdad no tengo ganas de hablar, me quiero ir”.

Entre lágrimas, el protagonista de “Te volveré a encontrar” pidió regresar al Perú ya que aseguró que nadie tenía que acusarle sin pruebas y peor, “por algo que no he hecho”.