Yaco Eskenazi le desea lo mejor a Nicola Porcella en México. | Fuente: Composición

Yaco Eskenazi recordó sus inicios en “Esto es guerra” cuando el equipo se conformaba por hombres y mujeres. De acuerdo con el conductor de televisión, fue uno de los pioneros en el programa de concursos donde conoció a grandes amigos, como Nicola Porcella.

Sin embargo, por cuestiones de trabajo, ambos se separaron y perdieron el contacto. Sin embargo, el exchico reality le envió sus mejores deseos a su antiguo rival de ‘Las cobras’ en el espacio de entretenimiento.

“Creo que lo está haciendo bien y ganándose un lugar. Tiene mucho futuro”, aseguró Yaco Eskenazi , quien, además, le deseó lo mejor en su nuevo trabajo. Por otro lado, se animó de calificar de ‘valiente’ a Nicola Porcella, ya que salió del país para buscar mejores oportunidades:

“Es de valientes lo que ha hecho Nicola ¿No? Es de valientes dejar tu país, irte a un medio absolutamente nuevo, encarar eso no es fácil. Entonces, creo que lo que ha hecho es una decisión muy valiente: dejar a tu hijo, imagínate, no es fácil”, comentó.

Asimismo, habló de Angie Arizaga, expareja de su compañero, ya que tuvieron una relación tormentosa y, debido a ello, se separaron. “Me parece chévere, me parece sano y me parece bien que cada uno por fin haya podido tomar su camino”, concluyó.

ACUSADO INJUSTAMENTE

En la última edición de “Guerreros 2020”, se formó una gran discusión luego de que Macky González acusara a Nicola Porcella de haberla agredido mientras se estaban enfrentando los equipos.

Debido a que fue la propia chica reality quien acusó a viva voz al peruano de haberla empujado, los conductores del programa, Tania Rincón y Mauricio Barcelata, no dejaron pasar este momento y exigieron que le pida disculpas.

Porcella negó varias veces haberla tocado, por ese motivo, la producción de “Guerreros 2020” repasó los vídeos una y otra vez, por lo que llegaron a la conclusión de que Macky González mintió.