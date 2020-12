Nicola Porcella habla nuevamente sobre su depresión y ansiedad. | Fuente: Instagram | Nicola Porcella

Nicola Porcella tuvo una conversación con sus seguidores a través de Instagram y habló abiertamente sobre la depresión y ansiedad que padece. Además, reveló que también ha conversado con su hijo sobre esta enfermedad y de cómo se siente.

El exguerrero de Televisa comentó que las terapias lo han ayudado bastante, pero fue su familia que le ha impulsado a salir adelante con estos males que lo aquejan desde hace un tiempo.

“Ya lo dije alguna vez, sufro de depresión y ansiedad, tomo pastillas. No lo he superado porque eso lo voy a llevar siempre, pero he aprendido a lidiar eso con terapia. La terapia me ayudó muchísimo, la ayuda de mi familia y siempre me pongo metas y trato de siempre lograrlas”, aseguró Porcella.

Por otro lado, sostuvo que lo más importante es que su menor hijo vea a su padre dispuesto y recuperado:

“Y me olvidaba algo muy importante, quiero que siempre mi hijo me vea bien, yo le he explicado el tema, entonces siempre trato de salir adelante”, agregó el exguerrero.

SOBRE SU DEPRESIÓN Y ANSIEDAD

Esta no es la primera vez que Nicola Porcella habla sobre la depresión y ansiedad que padece. En "El valor de la verdad" del 2019, confesó que sufre de depresión. El 'chico reality' dijo que toma cuatro pastillas al día para sobrellevar esta enfermedad.

"Mi familia sufre mucho por eso. Es la razón por la que vivo con mi mamá, porque no me pueden dejar solo porque saben que me hundo a veces", sostuvo en el programa de Beto Ortiz.

El caso de Nicola Porcella, según él mismo afirma, es clínico. "A mí me diagnosticaron cambios de ánimo muy rápidos... 'borderline'. Con rasgos de otras cosas, ansioso y todo eso. Sufro mucho cuando tengo mis caídas. La depresión no solo es estar triste, a mí me quita las ganas de todo”.