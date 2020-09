El chico 'reality' contempla las posibilidades de regresar a "Esto es Guerra". | Fuente: Instagram

¿Nicola Porcella volverá a “Esto es Guerra”? El chico reality habló sobre su visita al Perú, luego de terminar la primera temporada del programa mexicano “Guerreros 2020”. En ese sentido, contempló la posibilidad de volver a pisar el formato peruano, aunque no se tenga indicios claro de que pueda regresar.

En conversación con En boca de todos, el exconductor de televisión aclaró que volvería a “Esto es Guerra” solo si es solicitado por el productor Peter Fajardo. Según contó, guarda un gran cariño hacia él, debido a que ha sido una de las personas que ha impulsado su carrera aquí y en el extranjero.

“¿Sabes lo que pasa? Que a Peter no le puedo decir que no, así quisiera, si Peter me dice ‘Nicola, necesito que vuelvas’, tengo que volver, o sea, Peter para mí es una de las personas más importantes porque él impulsó mucho mi carrera y él fue uno de los artífices de que esté en México”, explicó Porcella.

Por esa razón, Nicola Porcella concluyó que no podría negarse ante la posibilidad de regresar al programa peruano. “Obviamente decirle no es imposible, ustedes saben”, agregó. Como se recuerda, a mediados del 2019, fue retirado de “EEG”, debido a las críticas por unos videos donde agredía verbalmente a Angie Arizaga.

EL CAMBIO EN MÉXICO

El expresentador peruano expresó que sería una tristeza dejar México, debido a que es un lugar donde lo han acogido con amabilidad. Aunque, no ha confirmado si se quedará para la segunda temporada de “Guerreros 2020”, reality del que forma parte tras su polémica salida de nuestro país.

“Me da pena, México es un país hermoso, la gente me ha tratado espectacular. Solo lo veo en las redes sociales, cómo cambiaron desde el momento en que llegué hasta hoy día. Es una locura, los mensajes y el cariño”, comentó Nicola Porcella respecto a la cálida bienvenida en el país azteca.