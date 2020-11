Nicola Porcella descarta regresar a "Esto es Guerra" y a "Estás en Todas". | Fuente: Instagram | Nicola Porcella

Tras reaparecer en “Estás en Todas”, Nicola Porcella reveló que no regresará a la conducción del programa matutino ni mucho menos a trabajar en América Televisión. El chico reality aseguró que solo fue porque lo invitaron, no porque haya firmado un contrato o esté en conversaciones con alguna productora:

“(El sábado) fui a ‘Estás en todas’ como invitado, para presentar una nota que me habían hecho en mi casa. Ahorita mis planes son otros, pero igual es chévere reencontrarse con los chicos, no tengo nada ver con el programa”, sostuvo al diario Trome.

Además, desmintió las especulaciones que se hicieron luego de que se rumoreaba que regresaría a “Esto es Guerra”:

“Nunca descarto nada, pero no está en mis planes, tampoco me lo han propuesto. Mi idea es seguir en México, pero me quedo en Perú hasta fin de año”, agregó el participante de “Guerreros 2020”. Finalmente, aclaró que no ha recibido ofertas por parte de “Estás en todas” ni del reality en el que fue capitán de 'Las Cobras'.

REAPARICIÓN EN AMÉRICA TV

Nicola Porcella regresó al programa “Estás en todas” junto a ‘Choca’ Mandros y Natalie Vértiz, conductores del espacio televisivo. El chico reality llegó como invitado especial para hablar sobre su participación en “Guerreros 2020” y su paso por México.

Su aparición generó sorpresa en sus seguidores, porque no esperaban verlo de nuevo en América Televisión, ya que fue separado por agresión a su expareja Angie Arizaga en el 2019.

“Llegó el momento de presentar con emoción, solo porque el productor nos está obligando, desde Televisa el señor Nicola Porcella”, comenzó a decir de manera irónica ‘Choca’.

A ello, el peruano no puedo evitar las risas y aseguró que se iba a quejar con ‘su madrina’, la conductora de "Hoy" de México, Andrea Legarreta. “Me voy a quejar con ella, me imagino que nunca has cruzado una palabra con ella", le aseguró en forma de broma.