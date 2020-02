Magaly Medina lamentó que Nicola Porcella volviera a la televisión tras su comentario desatinado a su colega Karina Rivera. | Fuente: Composición (Instagram - Magaly Medina / Nicola Porcella)

El retorno de Nicola Porcella al programa “Todo por amor” luego de lanzar un desatinado comentario sobre su colega Karina Rivera no pasó desapercibido. Por eso, Magaly Medina decidió pronunciarse acerca del regreso del exchico reality al espacio televisivo.

“Hay que reír, aunque las cosas que pasan en la televisión nos den ganas de agarrarnos a cabezazos contra la pared”, dijo la conductora durante la emisión de su programa “Magaly TV: La Firme”.

La popular ‘Urraca’, fiel a su estilo, no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra el estado actual de la televisión peruana. “Así es la tele en nuestro país. Somos un país subdesarrollado, tenemos mentalidades machistas y no queremos ser ejemplo de nadie”, afirmó.

“¡Que sigan los Nicola Porcella en la tele!”, prosiguió Medina. “Vamos a hacer una televisión grandiosa”, añadió. Y, tras mostrar un video de Carlos Galdós en el que opinaba sobre el exchico reality, la presentadora televisiva concluyó: “No tengo nada en contra de Nicola. Es un chico muy simpático, pero es como que a mí me mandes la responsabilidad de construir un edificio”.

EL REGRESO DE PORCELLA

Nicola Porcella reapareció en "Todo por amor" tras alejarse temporalmente del programa por emitir un polémico comentario contra Karina Rivera.

En las últimas horas, varios medios de comunicación señalaron que el exchico reality había sido separado definitivamente del programa, sin embargo, Porcella recibió el respaldo de la producción.

El exchico reality evitó hablar de su última polémica y solo se refirió al programa en el que estuvo ausente. "Yo he llegado al canal y he sentido unas vibras. Escúchame, yo ayer estuvo un poquito desconectado, hoy día llegué y me dijeron que ha sido un revuelo, que hubo una chica que ha causado una revolución", dijo en alusión a una de las concursantes de "Todo por amor".



Como se recuerda, el presentador se ausentó un día del programa "Todo por amor" tras recibir varias críticas por emitir un comentario fuera de lugar contra Karina Rivera.

Él exintegrante de "Esto es guerra" dijo en la primera edición del programa la siguiente frase: “Producción, no, a mí no me molesten. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina [Rivera] más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”.