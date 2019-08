Esto dijo Melissa Paredes sobre la agresión verbal de Nicola Porcella a Angie Arizaga. | Fuente: Composición

La actriz Melissa Paredes, quien integra el elenco de la película "Mi marido es él", la cual se estrena este 29 de agosto, se pronunció sobre el escándalo mediático en el que se vieron envueltos sus excompañeros de "Esto es guerra" Nicola Porcella y Angie Arizaga.

"Yo no apoyo para nada el maltrato de ninguna forma a ninguna mujer y, en verdad, a ningún ser vivo. No estoy muy enterada del tema, pero como me lo cuentas ahorita a mí como mujer me molesta", dijo Melissa Paredes al ser consultada por la prensa tras la presentación de la cinta en la que participa.

Como se recuerda, hace unos días se hicieron públicos dos videos donde aparece Nicola Porcella agrediendo verbalmente a su expareja Angie Arizaga, dentro y a la salida de una discoteca en el distrito de Miraflores.

Ante este hecho, el chico reality fue separado de los programas "Esto es guerra" y "Estás en todas". Además, para dar su versión de lo hechos participó en una nueva edición de "El valor de la verdad".

Melissa Paredes integra el elenco de la cinta "Mi marido es él", donde comparte roles con el actor colombiano Gregorio Pernía (El popular ‘Titi’ de "Sin senos no hay paraíso"), el cómico Edwin Sierra, la experimentada actriz Camucha Negrete, entre otros.