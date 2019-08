Nicola Porcella confesó que agredió verbalmente a Angie Arizaga dentro de la discoteca. | Fuente: Latina

Nicola Porcella dio detalles, según su versión, de lo que ocurrió aquella noche donde fue grabado agrediendo verbalmente a su expareja Angie Arizaga a la salida de una discoteca. Este sábado se sentó en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad” y respondió 20 preguntas.

El exchico reallity se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que el programa 'Magaly TV La Firme' mostrara dos videos, en los que se le podía ver agrediendo verbalmente a la modelo y también chica reallity.

Porcella evitó responder la pregunta 21, porque consideró que ya había cumplido con aclarar el tema de la presunta agresión contra su expareja. En el programa, intentó explicar que él no habría estado peleando con Arizaga, solo le reclamaba porque un sujeto (a quien no nombró) le había hablado mal de él. “Yo quería llamarlo, me pareció muy poco hombre porque hablaba de mí cosas que no existían”, aseguró.

Estas fueron las 20 preguntas que respondió:

1. ¿Agrediste a Angie dentro de la discoteca?

No (Verdad)

2. ¿Agrediste verbalmente a Angie dentro de la discoteca?

Sí (Verdad)

3. ¿Maltrataste a Angie saliendo de la discoteca?

No (Verdad)

4. ¿Le mentaste la madre a Angie saliendo de la discoteca?

No (Verdad)

5. ¿Agrediste verbalmente a Angie saliendo de la discoteca?

Sí (Verdad)

6. ¿Te reuniste con Angie después de la supuesta pelea?

Sí (Verdad)

7. ¿Pasaste la noche con Angie después de la supuesta pelea?

Sí (Verdad)

8. ¿Intentaste comprar el video en el que supuestamente gritas a Angie para ocultarlo?

No (Verdad)

9. ¿Manipulaste a Angie para que mintiera por ti?

No (Verdad)

10. ¿Planeabas pedirle la mano a Angie en Disney World?

Sí (Verdad)

11. ¿Te reconciliaste con Angie más de cinco veces frente a cámaras?

Sí (Verdad)

12. ¿Agrediste a Angie cuando eran pareja?

No (Verdad)

13. ¿Eres una persona impulsiva?

Sí (Verdad)

14. ¿Te sobremedicaste por una crisis de ansiedad?

Sí (Verdad)

15. ¿Fueron al psicólogo Angie y tú para poder controlar la presión mediática?

Sí (Verdad)

16. ¿Quisiste tener uan hija con Angie?

Sí (Verdad)

17. ¿Sentías que te presionaban para casarte con Angie?

No (Verdad)

18. ¿Piensas volver con Angie?

No (Verdad)

19. ¿Sigues enamorado de Angie?

No (Verdad)

20. ¿Es Angie el amor de tu vida?

Sí (Verdad)