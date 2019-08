Nicole Pillman sobre Susan Ochoa: “No es necesario involucrarse en escándalos para estar en vigencia”

Nicole Pillman y Susan Ochoa | Fuente: Instagram

La salida del programa de Gisela Valcárcel, "El artista del año" de Susan Ochoa generó mucha polémica y opiniones diversas, como fue la de la cantante Nicole Pillman, quien dio su opinión sobre la participación de la ganadora de dos gaviotas en el Festival Viña del Mar 2019 en el famoso reality.

“Si tu objetivo es la música y ser cantante no es obligatorio estar en la TV, hay que buscar las maneras", dijo la cantante de baladas, y Ochoa no se quedó callada, pues le respondió lo siguiente: “La televisión te expone para que tú seas conocido, si no, entonces ella nunca hubiera aparecido en televisión. Es mentira que no necesitemos de la televisión, eso es mentira".

Entre dimes y diretes, la intérprete de "Ven, baila quinceañera" fue nuevamente consultada sobre Ochoa, en una entrevista con el programa "Encendidos", con Johny Padilla.

En este sentido, la cantante aseguró que “no es necesario involucrarse en escándalos para permanecer en vigencia”, pues se debe poner por encima la música. “Me han sobrado ocasiones para pelearme en televisión y no lo voy a hacer ahora”, comentó.

Asimismo, la cantante hizo un llamado a los fans de Ochoa. “Susan es una artista a la que admiro mucho y una gran intérprete. Creo que le va a seguir yendo super bien en su carrera y… a sus fans, sobre todo, tienen que tomárselo así, es así”, dijo.

"LA TELEVISIÓN ES UN MEDIO"

Asimismo, la artista aseguró que la televisión es un intrumento para los músicos, que necesitan hacer conocer su música y su talento, uno que no es prioridad, no obstante, de realitys como "El gran show". "Siempre he pensado que la televisión es un medio, no un fin. Pero para un programa la prioridad es el programa; no los talentos", comentó.

10 AÑOS DE CARRERA MUSICAL

Pillman aprovechó su presencia en "En Escena" para anunciar que se encuentra celebrando 10 años de carrera (desde que publicó su primer disco) y que lo hará a todo lo grande, con un show en el Gran Teatro Nacional, el próximo 18 de agosto. Va a hacer un recorrido por toda mi trayectoria. Vamos a hacer un espectáculo con canciones que han formado parte de mi vida artística y también de mi vida personal", confesó.