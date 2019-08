Nicole Pillman rehusó ser coach vocal de "El artista del año" de Gisela Valcárcel. | Fuente: Instagram

La cantante Nicole Pillman, quien se alista para celebrar 10 años desde el lanzamiento de su primer disco, prefiere no ser parte del "espectáculo" de un 'reality' y centrarse en su carrera musical. Por ello dijo "no" tanto cuando la invitaron a ser parte de "Los cuatro finalistas" como a ser coach vocal de "El artista del año", programa de Gisela Valcárcel.



"Eso me hubiera hecho ser parte del show, del espectáculo. Decidí que no iba a caer en los juegos del espectáculo, por mi bienestar y el de mi carrera. Eso de un día estar en boca de todos y al siguiente no, prefiero descartarlo", señaló al diario "Correo".

Sin embargo, no juzga a las personas que lo hacen: "entiendo a la gente que tiene años en esto y desea aparecer en televisión porque esta te genera shows y trabajos, pero hay cosas que uno tiene que sacrificar".

En las últimas semanas, Nicole Pillman fue una de las voces que opinó sobre la polémica entre Susan Ochoa y Gisela Valcárcel por su salida de "El artista del año". "No es necesario involucrarse en escándalos para permanecer en vigencia", dijo recientemente.

Nicole Pillman se refirió a la polémica entre Susan Ochoa y Gisela Valcárcel. | Fuente: Instagram

La intérprete de "Ven, baila quinceañera" acaba de grabar la balada "Lo que queremos", de autoría de Gian Marco. Él le había prometido a Ochoa componerle un tema, pero no se dio. Como mensaje a la ganadora en Viña del Mar 2019 sostuvo que un artista no puede esperar que otros lo ayuden.

"A veces la fama te hace sentir que eres merecedor de todo, pero la verdad es que aquí cada quien baila con su pañuelo [...] No puedes esperar que los demás te ayuden, que todo el tiempo te estén dando la mano; eso no va a pasar", recalcó Nicole Pillman.

Durante 10 años de carrera, ella ha notado que los artistas deben mantenerse actualizados. Cantar no es lo único importante sino también mantener una comunicación con sus seguidores.

"Hoy una canción no dura más de dos o tres meses como novedad. Al menos yo siempre estoy metida en mis redes sociales dándole al público novedades. Ya no solo importa lo que puedas cantar, sino también lo que puedas decir. El público quiere más", mencionó la intérprete.

Pillman celebrará una década desde el lanzamiento de su primer disco el 18 de agosto en el Teatro Municipal de Lima, con un concierto donde repasará sus éxitos.