¿Nikko Ponce volverá a ser Paolo Guerrero para secuela de 'Contigo Capitán'?

El actor Nikko Ponce afirmó que está cerca de participar en una nueva serie sobre la vida del futbolista Paolo Guerrero. Aunque todavía no existe un acuerdo concreto, el proyecto seguiría la historia de Contigo Capitán, la serie de Netflix donde interpretó al 'Depredador'.

"No te voy a mentir que hubo conversaciones para hacer otras proyecciones con el personaje de Paolo, pero todavía no se ha cerrado nada. Si hubo intenciones y conversaciones para hacer una secuela de lo que se hizo", reveló Ponce a Trome.

"Estoy abierto a las posibilidades que se vengan, todavía no se ha cerrado nada porque primero se tiene que conversar con Paolo", agregó el actor luego de señalar la propuesta es para una plataforma de streaming.

En otro momento, Nikko Ponce contó lo que Paolo Guerrero opinó de su participación en 'Contigo Capitán'.

"Mi mayor pago ha sido que Paolo me haya escrito y me dijo: 'Hermano, estoy muy agradecido, me gustó mucho tu trabajo y la serie'. Siento que fue una manera de contar su verdad, porque él pasó un momento muy difícil y oscuro, pero nunca tuvo la posibilidad de contar su versión o verdad.

Feliz por su participación en 'El Gran Chef Famosos'

Además de haber grabado una película que se estrenará este año, de la que todavía no ha dado detalles, el actor nacional expresó su entusiasmo por regresar a la televisión a través del programa "El Gran Chef Famosos".

"Estoy muy contento de iniciar esta relación con Latina, que desde hace mucho tiempo la venía buscando. Creo que es un canal que apuesta por proyectos novedosos, así que estoy contento de que me hayan convocado. 'El Gran Chef Famosos' promete mucho", manifestó antes de comentar su motivación para participar en el programa dce Latina.

"Me gusta mucho la cocina, pero nunca he tenido oportunidad de experimentarla. Estoy seguro que me voy a divertir y espero que sea una experiencia linda", acotó.







