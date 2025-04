Olenka Mejía denuncia amenazas y responsabiliza a Piero Quispe: "No te tengo miedo, no me quedaré callada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Olenka Mejía, quien dijo haber sido pareja del futbolista Piero Quispe en 2022, denunció públicamente que tanto ella como su familia están recibiendo amenazas tras la difusión de un video en Magaly TV, La Firme. A través de un comunicado en redes sociales, la joven aseguró haber tomado medidas de seguridad y acciones legales ante la situación.

“Hace días, a raíz de la reproducción de un video en el programa de Magaly TV, me vienen llamando de distintos números de los cuales amenazan a mi familia y a mí”, indicó en el mensaje difundido en sus historias de Instagram. Agregó que, debido a esta intimidación, ha contratado seguridad privada las 24 horas para ella y sus seres queridos, y que ya ha solicitado garantías personales ante las autoridades correspondientes.

La situación se agravó recientemente cuando, según relata, recibió amenazas a través de WhatsApp y perdió el acceso a su línea telefónica minutos después. “Por mi seguridad, estoy tomando medidas necesarias como también legales ante Fiscalía y la Policía Cibernética”, explicó.

Olenka Mejía fue enfática en señalar al futbolista como el principal responsable en caso ocurra algo en su contra o la de su entorno. “Quiero recordar que cualquier cosa que me suceda a mí y a mi entorno cercano, el único responsable será el señor Piero Aldair Quispe Córdova”, afirmó.

Finalmente, dejó claro que no piensa ceder: “No te tengo miedo, no me quedaré callada. No lograrás asustarme ni menos amedrentarme. Llegaré hasta las últimas hasta dar con los nombres de quiénes están implicados y quién los mandó”. Hasta el momento, Piero Quispe no ha emitido declaraciones sobre estas acusaciones.

Comunicado de Olenka MejíaFuente: @mejialolenka

No es la primera vez que Olenka denuncia haber recibido amenazas

Tras difundirse el polémico ampay en el aeropuerto donde se les vinculó sentimentalmente, Olenka Mejía afirmó que el abogado de Piero Quispe la contactó para proponerle un contrato de confidencialidad, el cual rechazó firmar.

Además, aseguró que un hombre, que decía ser de Comas, la llamó para amenazarla de muerte si daba entrevistas a la prensa. "Acá yo soy una víctima, yo soy la engañada o a la que engañaron. No merezco que llamen a amenazarme, porque simplemente no acepto firmar una acuerdo confidencial, porque ese acuerdo me amarraba con una soga al cuello", mencionó en Magaly TV La Firme.

Olenka Mejía reveló que tuvo una relación con el futbolista Piero Quispe, quien actualmente reside en México junto a Cielo Berrios.Fuente: @pieroquispe01/@mejialolenka

¿Cómo habría iniciado la relación de Piero Quispe y Olenka Mejía?

De acuerdo con la modelo, ella conoció a Piero en 2022 por amigos en común. Empezaron una relación y confiesa que nunca se escondieron, ya que sus familiares lo conocían. En abril de ese año, comenzaron los coqueteos. Según dijo, el futbolista le respondía las historias de Instagram con emoticones.

"Fue el 5 de abril de 2022. Él comenzó a escribirme por chat. Yo estaba soltera, yo no le debo nada a nadie, no tengo de qué preocuparme. En junio o julio, nos presentó un amigo en común que no diré su nombre, pero también es un seleccionado, nos presenta en una reunión y comenzamos a hablar. De tanto salir y de tanto hablar, se dio la relación y se terminó en noviembre de 2022. Duró poco por mentiras de él. Me decía que se iba a jugar play con un futbolista de la 'U' y estaba en una famosa encerrona", dijo la modelo en el espacio de Magaly Medina.