"Cada una tiene su propio brillo": Xiomy Kanashiro habla de las comparaciones con Yahaira Plasencia

Xiomy Kanashiro se pronunció por las comparaciones con Yahaira Plasencia. La actual pareja de Jefferson Farfán decidió responder a los comentarios de usuarios sobre el parecido físico entre ambas. Fue en diálogo con el programa Préndete que la modelo y exintegrante de Alma Bella se refirió también a las críticas en su contra por, supuestamente, buscar ser como la salsera.

"Yo las críticas las recibo de la mejor manera. Hay gente que opina eso y está bien. Yo no tengo nada que decir. Cada una tiene su brillo a su manera y para adelante nada más", comenzó diciendo la también anfitriona de 27 años.

Asimismo, recalcó que tal vez la gente comenta eso por un parecido en los labios o en el cabello. "Cada una tiene su brillo. Somos distintas. Quizá por ahí, en el labio y en el cabello (nos parecemos). Han dicho que vamos al mismo estilista, pero no. Yo tomo todo de la mejor manera", añadió.

En otro momento, Xiomy Kanashiro fue consultada sobre si considera como indirectas los recientes videos de Tik Tok publicados por Yahaira Plasencia donde asegura que "es ella misma y no copia china".

"A mí las indirectas me parecen muy inmaduras y las recibo de la mejor manera también. Las indirectas no son para mí. Yo nunca me he metido con ella. Por ahí vi cosas de personas que decían que era hacia mí, pero no creo porque yo soy descendiente japonesa (…) Creo que no son indirectas, solo es hacer contenido y todos tienen derecho a hacer contenido", sostuvo.

¿Xiomy Kanashiro tienes planes de boda con Jefferson Farfán?

Xiomy Kanashiro no descartó casarse con Jefferson Farfán. Fue en el podcast ¿Ahora qué? que fue consultada sobre si tiene planes de boda con el exfutbolista de 40 años.

"No me hables de casamiento que ahora te haré la misma pregunta", señaló Kanashiro en tono jocoso con su compañero del podcast. Si bien no negó un posible matrimonio, la exintegrante de Alma Bella dejó claro que, por el momento, prefiere seguir disfrutando de su relación con 'La Foquita'. "Estamos yendo paso a pasito. Estamos yendo bien y muy felices. Eso es lo importante", precisó.

En otro momento, Jefferson Farfán se animó a hablar con Carlos Vílchez y Carloncho, los otros conductores del podcast ¿Ahora qué?, quienes le preguntaron al exdelantero de Alianza Lima si encontró el amor con Xiomy Kanashiro. "Me recontra tocó el amor. Ya los galácticos de Barranco Bar me perdieron. Ya hasta cambié de número", enfatizó Farfán.

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán oficializaron su relación

Xiomy Kanashiro confirmó su relación con Jefferson Farfán luego de que el exintegrante de la selección peruana hiciera oficial su romance con la modelo en su último programa del podcast Enfocados. La también anfitriona dijo estar "muy feliz" con Farfán luego de afirmar su reconciliación con el mundialista.

"Nosotros estamos muy felices y contentos. Creo que el amor nos llegó a los dos en un momento en que no esperábamos porque yo siempre lo había dicho: nosotros éramos amigos", comenzó diciendo la también anfitriona en el podcast ¿Ahora qué?, del canal digital TVMOS+.

Seguidamente, Kanashiro señaló que Jefferson Farfán es "una persona increíble" y que tiene a su favor que a ella "le gustan los morenos". "Tengo que decir que me llegó el amor de quien menos lo esperaba porque Jefferson es una persona increíble. Es muy divertido, tiene un gran corazón. Yo me enamoré de ese corazón que pueda tener", expresó.

