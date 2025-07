“Me muero por ser mamá”: Vania Bludau rompe en llanto al recordar la pérdida de su bebé

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vania Bludau recordó uno de los momentos más duros de su vida: la pérdida de su embarazo de siete semanas y la posterior decisión de su entonces pareja de no volver a intentarlo. La ex chica reality rompió en llanto al relatar la profunda tristeza que vivió al ver frustrado su anhelo de formar una familia.

Durante la entrevista, Bludau relató cómo inicialmente vivió con ilusión la noticia de su embarazo. “Salgo embarazada, le enseño los test positivos, yo superemocionada. Y lo primero que él hizo fue irse al parque”, dijo, evidenciando la falta de entusiasmo de su pareja ante la noticia.

La modelo reveló que, a pesar de las diferencias con su pareja en cuanto al deseo de tener hijos, decidió seguir con el embarazo. Sin embargo, a las siete semanas sufrió una pérdida, lo que marcó un antes y un después en su relación. "Fue durísimo. Al momento no pude hablar", confesó entre lágrimas, en el podcast de Magaly Medina.

Posteriormente, en un viaje a Europa, Bludau recibió un golpe emocional aún más fuerte. Su pareja, un ciudadano estadounidense, le confesó que no quería seguir intentando tener un hijo. “Yo me llevo mis pastillas para fortalecer el organismo, ya iba a entrar en los días de ovulación y me dice: Vania, no quiero intentar más. Y yo entré en crisis”, recordó.

La ex chica reality contó que se sintió profundamente sola y vulnerable al estar lejos de su familia en ese difícil momento. “No sabía si agarrar un pasaje de avión e irme”, confesó. Pese a la adversidad, Vania reiteró con firmeza su deseo de convertirse en madre: “Yo me muero por ser mamá, te lo digo así y voy directo”.

La vez que Vania Bludau reveló que estaba embarazada y perdió a su bebé

Vania Bludau ya había compartido la noticia sobre la pérdida de su bebé. A través de una publicación en sus redes sociales en noviembre de 2024, la modelo abrió su corazón y compartió un trend en TikTok donde reveló, por primera vez, que estuvo embarazada. Acompañada de un mensaje sincero, expresó el dolor que le embargó no poder tener a su hijo en sus brazos. La confesión ha conmovido a sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo y solidaridad en este momento tan delicado para ella.

“En otra vida… esta Navidad estarías entre mis brazos”, escribió en el video donde muestra unos zapatos y un vestido blanco. “Este trend me tiene mal, ¿por qué lo hago? Ya soy capaz de hablarlo. Si estás pasando por esto… te abrazo fuerte. Pronto se te cumplirá ese deseo tan anhelado”, agregó en la descripción.

La apertura de Vania Bludau sobre este tema también permitió que otras personas compartan sus propias experiencias, generando un espacio de empatía y comprensión.