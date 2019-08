Beto Ortiz y Nicola Porcella | Fuente: Instagram

Las imágenes mostradas por Magaly Medina en su programa fueron contundentes. En el primero video se observaba al chico reality Nicola Porcella gritando e insultando a su expareja, la modelo Angie Arizaga; en el segundo, se le puede ver al interior de una discoteca con una actitud amenazante hacia su compañera, por lo que un sujeto intenta llevárselo en varias oportunidades del cuello.

La polémica que devino tras la difusión de estos impactantes clips llevó al periodista de Latina, Beto Ortiz, a elegir al empresario para que se siente en el sillón rojo de “El Valor de la verdad” este sábado 24, a responder preguntas sobre su vínculo sobre la popular “negrita”.

La decisión de Ortiz, no obstante, ha sido criticada por el público al igual que por Magaly Medina, quien consideró que era “despreciable” que Ortiz intentara limpiar a Porcella invitándolo a su programa. “Yo muero por el rating también, me encanta, pero no me sentaría a lavarle la cara, a pasarlo por agua caliente, a pasarlo por lejía y desinfectarlo para el público a un personajillo de esta catadura moral. No me prestaría a eso”, aseguró.

No obstante, Ortiz está decidido a emitir el programa y hasta ha defendido a Porcella en una entrevista con el diario Trome, en la cual aseguró que su invitado estuvo nervioso y tenso durante la grabación del programa, y que no fue fácil convencerlo para que participe, puesto que para él “hablar de Angie sigue siendo muy difícil”.

Además, el periodista aseguró que durante la grabación de esta edición Porcella se quebró en varios momentos, debido a que mantiene una codependencia con su expareja que no es sana. “Su caso es clínico”, comentó.

Por otro lado, Ortiz develó que las reacciones de Nicola se exacerban por el consumo de alcohol, debido a que este padece de un transtorno borderline. “Todos lo condenan, satanizan y linchan por unas imágenes sin escuchar sus argumentos. La gente dice una cosa y hace otra, porque al final lo ven. Van a decir que defiendo a un matón, pero estoy curtido”, apuntó.