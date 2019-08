Magaly Medina habló sobre la participación de Nicola Porcella en "El Valor de la Verdad". | Fuente: Instagram

El día jueves 22 se confirmó que el exintegrante de “Esto es guerra” Nicola Porcella se sentaría por segunda vez en el sillón rojo del programa conducido por Beto Ortiz, “El valor de la verdad”. La primera oportunidad sucedió cuando se vio involucrado en un escándalo luego de estar en una fiesta en la que habrían drogado y abusado sexualmente de dos jóvenes.

Esta vez, Porcella se reencontrará con Ortiz luego de que el programa Magaly Tv La Firme emitiera dos videos en los que se le observa agrediendo verbalmente a su expareja y compañera de trabajo, la modelo Angie Arizaga.

"Beto, este sábado estaré contigo contando mi verdad", se escucha decir a Nicola en el video promocional. El programa se emitirá el sábado 24 de agosto a las 10 p.m.

Esta noticia no ha sido bien tomada por la “urraca”, quien en su programa de ayer aseguró que, a pesar de que todos los programas persiguen el rating, hay un límite que no se debe sobrepasar.

"Ellos dirán: 'Vamos a tener rating'. Yo muero por el rating también, me encanta, pero no me sentaría a lavarle la cara, a pasarlo por agua caliente, a pasarlo por lejía y desinfectarlo para el público a un personajillo de esta catadura moral. No me prestaría a eso. Creo que prefiero renunciar al programa si en mi canal me obligarían a lavarle la cara a un tipo así", comentó.

Medina lamentó que tras la difusión de las imágenes de Porcella agrediendo verbalmente a Arizaga un espacio de televisión se ofrezca a “limpiarlo”; una actitud que considera “despreciable”.

"Este hombre, que ha sido cogido con las manos en la masa, comprobándose, porque ha habido otras denuncias por esto mismo, cómo trata a su exnovia, insultando a una mujer de la peor manera, siendo agresivo, portándose como un patán, ahora tiene un espacio para limpiarse. Me parece realmente despreciable y desde acá, así me ponga cincuenta demandas, desde acá seguiré diciéndolo: ese comportamiento es imperdonable e indefendible", apuntó.

A pesar de que el programa ya ha sido grabado y se ha anunciado en un video promocional la aparición del chico reality, Medina tiene la esperanza de que Ortiz recapacite.

"Tengo la ligera esperanza de que Beto no lo haga. Pero como él dice, programa terminado. Ya lo grabaron y por supuesto que él debe salir victorioso porque esos son tratos que se hacen entre producciones: 'no me vayas a maletear'. Uno se pone de acuerdo en las respuestas y todo", finalizó.