Jenko del Río le responde a Paloma Fiuza quien calificó su matrimonio como "una experiencia un poco turbia". | Fuente: Instagram

Jenko del Río tuvo fuertes palabras para su exesposa Paloma Fiuza quien recordó su matrimonio, que duró dos años, como "una experiencia turbia y rara". Él mostró su molestia ante las palabras de la brasileña.

"La persona que se debe arrepentir de haberse casado soy yo", señaló al diario Trome. "Hay personas que pueden tener un concepto erróneo y falso sobre mí", agregó.

Jenko del Río aseguró estar "harto y cansado" de las respuestas que Paloma Fiuza da cuando habla de su fallido matrimonio, ya que se refiere a esta etapa de "mala manera".

"Siempre me 'tira barro', me etiqueta como si hubiera sido lo peor o me hace quedar como si fuera un desgraciado. Ya pasaron casi cinco años [del divorcio] y sigue mencionándome. Tiene suficiente tiempo en televisión, sabe cómo evadir preguntas y creo que debe ser responsable con sus palabras", subrayó el exchico reality. Él decidió que no hablará con ella del asunto.

Como se recuerda, Paloma Fiuza y Jenko del Río se casaron en el 2013 en Huaral, cuando ambos formaban parte del reality "Combate". En ese momento, se especuló que tomaron la decisión para evitar la deportación de la brasileña; pero ambos lo negaron.

En el set de "Combate" en 2014, cuando todo era amor entre Jenko del Río y Paloma Fiuza. | Fuente: RPP Noticias

Sin embargo, ahora el exchico reality deja abierta esa puerta: "Si se arrepiente tanto de haberse casado que recuerde también por qué se casó, que hable completo".

NUEVO ROMANCE

Tras formalizar el divorcio en el 2015, Paloma Fiuza sostuvo un romance con Facundo González; pero rompieron en marzo del 2019. Actualmente, sostiene una relación con el empresario Sergio García que ha decidido mantener fuera de las cámaras. Poco se conoce de su nuevo novio, salvo que llevan poco más de un año juntos.

"De mi vida privada no hablo mucho, pero lo que puedo decir es que estoy tranquila, estoy feliz, mi corazón está ocupado", comentó la artista de 36 años. "Hemos decidido no exponer nuestra relación y, la verdad, así nos va muy bien", agregó.

Por el momento, Paloma Fiuza no tiene entre sus planes volver a casarse; pero sí sueña con ser madre. Por ello congelará sus óvulos para tener un hijo más adelante.