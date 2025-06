Pamela Franco revela que no se mudará con Christian Cueva a Ecuador: "La distancia no nos separará"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco se sinceró sobre la reciente partida de su pareja Christian Cueva a Guayaquil, en Ecuador, para jugar por Emelec. La intérprete de Dile la verdad y Cervecero señaló que no se mudará al país norteño con el futbolista peruano debido a que seguirá con sus presentaciones en territorio nacional, además de enfocarse en su carrera como artista.

“Continuaré con mi carrera artística acá (en Perú), porque tengo un equipo grande. Yo también dependo de esto, además siempre he trabajado”, manifestó la cumbiambera de 36 años.

En ese sentido, la cantante recalcó que mantiene la confianza de seguir en su relación con el exvolante de Cienciano. “Cuando pueda iré a verlo, igual él. La distancia no nos separará”, señaló Franco al reafirmar su vínculo con el futbolista. “Soy una convencida de que lo que es para ti es para ti, no hay que hacer tanto drama”, mencionó.

Por último, Pamela Franco reiteró que no le toma importancia a las críticas de cómo se dio su relación con Christian Cueva así como los comentarios de la todavía esposa de este, Pamela López. “Qué digan lo que quieran, no me interesa. La gente siempre va a hablar, muchos con su cuota de maldad”, sostuvo la cantante a Expreso.

Actualmente, Pamela Franco mantiene una relación con el futbolista Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Pamela Franco apoya a Christian Cueva en el Día del Padre

Pamela Franco reapareció públicamente para enviar un emotivo mensaje a Christian Cueva en su primer Día del Padre lejos de sus hijos, luego de que el futbolista viajara a Ecuador para integrarse a su nuevo club, Emelec.

En sus historias de Instagram, Franco compartió el último domingo una videollamada con el deportista y le dedicó un mensaje lleno de afecto.

“Mi amorcito más lindo. Te amo. Feliz día", escribió, acompañando la publicación con la despedida que el propio jugador le dedicó antes de tomar el avión.

Por su parte, Christian Cueva le expresó también su cariño a Franco con un texto romántico: "Siempre estás en mi mente y en mi corazón. Te amo como no tienes idea. (...) Gracias por existir, mi amor. Te amo mi amor hasta el fin del mundo", publicó en redes.

Mientras tanto, sus seguidores mencionaron que Pamela Franco no hizo ninguna mención pública a Christian Domínguez, padre de su hija, en esta fecha. Esto se da luego de tensos cruces entre ambos, en los que la cantante cuestionó el rol de Domínguez como padre tras su mediática separación.

Pamela López acusa a Pamela Franco de tomar fotos a sus hijos. | Fuente: Instagram

Pamela Franco comparte romántico mensaje de su pareja Christian Cueva.Fuente: Instagram

