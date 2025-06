Pamela Franco sobre la paternidad de Christian Domínguez: "Cumple económicamente, pero lo emocional no se puede exigir"

La cantante habló sobre el rol de Christian Domínguez como padre de su hija. Aunque aseguró que él cumple con lo económico, reconoció que lo emocional es algo que no se puede forzar ni exigir.

Pamela Franco volvió a referirse al vínculo que mantiene con Christian Domínguez, padre de su hija. En declaraciones al programa Estás en todas, la cantante fue clara al señalar que su relación actual con el cumbiambero se limita estrictamente al rol de padres.

Días atrás, Christian Domínguez había manifestado a Trome que, a pesar de tener "mil defectos", como hijo o padre intenta esforzarse por dar lo mejor de sí. “No soy perfecto, pero trato de ser el mejor”, dijo, en respuesta a una entrevista previa en la que Pamela aseguraba: “No está cumpliendo con lo que tiene que cumplir”.

Ahora, Pamela aclara que lo único que tienen en común es a su hija. “Yo no he dicho ni que me llevo bien o mal. Tenemos una relación de papás. Nunca hablé de cómo llevé todo este proceso. Si no lo hablé antes, creo que ahora está de más”, comentó con firmeza a las cámaras del espacio televisivo.

¿Christian Domínguez es un buen padre?

Cuando se le preguntó si considera que Christian Domínguez es un buen padre, Pamela prefirió no dar una opinión concreta. “Prefiero no opinar porque luego la gente se siente muy sensible con eso”, respondió.

Sin embargo, añadió: “Soy mamá, como tantas madres que salen a trabajar por sus hijos, pero el lado emocional nace de uno... Hasta el momento, cumple. A nadie le debe interesar lo que diga. Si él se siente un buen padre, lo aplaudo”.

En ese sentido, aclaró que solo hablaría públicamente del tema si dejara de cumplir con sus responsabilidades económicas. “Lo único que podría pasar para que hable de cómo pasaron las cosas sería que él no cumpliera económicamente con su hija, porque lo emocional no se puede exigir”, subrayó.

"Hay mujeres que somos inolvidables"

Durante la entrevista, Pamela Franco también presentó su nuevo tema Ni bebiendo me vas a olvidar, compuesto por Alexander Blas. Según explicó, la canción se basa en vivencias reales, y lanzó una reflexión que arrancó sonrisas: “Porque hay mujeres que somos inolvidables… Pueden pasar los años y miles de cosas, pero no nos olvidan”, dijo entre risas, aunque precisó que “eso dice la canción”.

La intérprete aprovechó para enviar un mensaje de empoderamiento femenino: “Los hombres piensan que ellos nomás mandan. Se acabó la era de las mujeres despechadas. Ahora somos nosotras las que dejamos huella, las que los mandamos a tomar”.

Finalmente, Pamela se mostró serena y enfocada en su carrera: “Yo soy una mujer feliz. Me quieren ver con amargura, hablando mal de alguien, y no lo voy a hacer porque no me suma. Estoy trabajando, haciendo música… muy relajada. Así me verán siempre”.

