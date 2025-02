"Feliz cumpleaños, papá": Pamela Franco recuerda a su padre con emotiva foto en redes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco recordó a su padre Rolando Franco Carbonell a pocos días de su fallecimiento. Por medio de sus historias en Instagram, la cantante de cumbia posteó una emotiva foto junto a su familiar con un mensaje por su onomástico este martes 11 de febrero.

En la instantánea, se ve Pamela Franco muy sonriente agarrándole el brazo a su progenitor durante un evento que parecería ser un matrimonio. A su costado, aparece Rolando Franco con una camisa negra rayada con líneas blancas con un sombrero ancho. “Feliz cumpleaños, papá”, escribió a artista de 36 años colocando una paloma, un corazón gris y unas manos en forma de oración.

En la imagen se escucha la canción Tu sangre en mi cuerpo de los cantantes mexicanos Pepe y Ángela Aguilar, resaltando el amor y cariño que sentía Pamela por su padre. “El mejor padre que tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo”, se escucha en la letra de la canción.

Por otra parte, Pamela Franco compartió un conmovedor video de Tik Tok donde una voz en off reflexiona sobre las pérdidas más cercanas. “Sé que estás en el cielo, pero siempre me acuerdo de ti. En cualquier lado, en cualquier momento, día, noche, siempre miro al cielo”, expresa el audio.

Finalmente, la exintegrante de Alma Bella decidió difundir un breve video dentro de un auto haciendo un playback de la canción No me enseñaste, de Thalia. “No me enseñaste como estar sin ti y que le digo yo a este corazón. Si tú te has ido y todo lo perdí. Por dónde empiezo si todo acabó. Cómo olvidarte si nunca aprendí”, entona Franco.

Christian Cueva acompañó a Pamela Franco en el velorio de su padre

Christian Cueva viajó a Chimbote para acompañar a su pareja Pamela Franco durante al velorio y entierro del padre de esta última, Rolando Franco Carbonell. Fue el medio Nuevo Chimbote-Informa que compartió un video del reencuentro entre la cantante de cumbia y el futbolista, quienes habían estado distanciados debido a los entrenamientos de Cueva en Cusco.

En el clip, la pareja está caminando de la mano hacia el cementerio junto con familiares y amigos para despedir al padre de Pamela Franco. Según reportes, Cueva llegó a Chimbote el viernes 7 de febrero tras haber sido visto en el aeropuerto de Cusco.

Rolando Franco Carbonell, padre de Pamela Franco, falleció a los 75 años en Chimbote.

"Que Dios lo tenga en su gloria señor Franco. Se fue el cantor. Deja a sus más grandes tesoros. Sé que estás destrozada, perder a un padre solo quienes lo hemos pasado sabemos qué se siente. Mi más sentido pésame, Pamela Franco", escribió la cantante en las historias de su cuenta de Instagram.

De igual manera, familiares de Pamela Franco emitieron un comunicado en Facebook informando sobre el deceso del trovador. "Con profundo dolor y tristeza participamos la partida hacia el Reino del Señor de nuestro querido primo y gran trovador Rolando Franco Carbonell. Infinitas gracias por todo el cariño, la alegría y las enseñanzas que nos dejas", se lee en el post compartido por Amalia Viera.

Por su parte, Pakirri Franco Viera, hermano de Pamela Franco que reside en España, recibió mensajes de condolencias en su cuenta de Facebook tras la noticia del deceso del familiar.

